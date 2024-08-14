Gözler ABD tüfe verisinde… Altında yeni rekor için kritik gün

Altında son dakika! 14 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2655 TL ve ons altın fiyatı 2462 dolardan güne başlıyor. Fiyatlar, rekor seviyenin hemen altında seyrediyor. Bugün açıklanacak ABD TÜFE verisinin beklentilere paralel ya da daha aşağıda gelmesi halinde, altın fiyatlarında da yeni zirvelerin test edilebileceği belirtiliyor. Ons için 2480 dolar ve gram için 2670 TL kritik dirençler olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Gram altın fiyatında rekor denemelerinin gerçekleştiği bir hafta yaşanırken, gözler bugün, FED’in faiz politikası için kritik öneme sahip ABD TÜFE rakamlarına çevrildi. Dünkü işlemlerde ons altın 2475 dolar ve gram altın 2670 TL’ye kadar yükselmişti. Bugünkü fiyatlar ise, zirve seviyelerin hemen altında bekleyişe geçti.

14 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN

Serbest piyasada 14 Ağustos 2024 gram altın fiyatı, 2655 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2658-2698 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 400 TL, yarım altın 8 bin 795 TL ve tam altın da 17 bin 535 TL’den satılıyor.

14 AĞUSTOS 2024 ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2462 dolardan devam ediyor. Son bir haftadır 103,00 seviyesinin üzerinde seyreden dolar endeksi 102,60’a kadar geriledi. ABD iki yıllık tahvil faizi de %3,95 seviyesinde bulunuyor. Göstergeler dolarda bir miktar güç kaybına işaret ederek altını destekledi.

ABD ÜFE BEKLENTİ ALTINDA

Dün ABD’de açıklanan Temmuz Ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda %0,1 artarak beklentilerin altında yükseldi. Yıllık ÜFE de %2,3 tahminlere karşılık yüzde 2,2 olarak geldi. Üretim maliyetlerinde yaşanan yükselişin hız keserek beklenti altında kalması, “güvercin FED” beklentilerini öne çıkardı.

GÖZLER BUGÜN TÜFE’DE

ABD’de bugün de temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Yıllık enflasyonun %3 seviyesinde sabit kalması ve çekirdek enflasyonun %3,3’ten %3,2’ye gerilemesi bekleniyor. Tahminlere paralel ya da daha düşük gelebilecek TÜFE, FED’den eylülde 0,50 puanlık indirimi beklentisini de artırabilir.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler, jeopolitik risklerin sürdüğünü belirterek, “ABD verileri de desteklerse, ons altında 2450 dolar üzerinde kalıcı olma çabası belirginleşebilir. Gram altında artık 2600 TL destek olarak izleniyor. Önceden alım yapanlar bekleyebilir, yeni alım yapacaklar ise verileri ve destekleri takip etmeli” diyor.