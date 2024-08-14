Dünyanın gözü bu karardaydı! ABD'de enflasyon verileri açıklandı
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında artış gösterdi.
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Düzenleyen: Sezer Doğru - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı