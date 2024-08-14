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Dünyanın gözü bu karardaydı! ABD'de enflasyon verileri açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünyanın gözü bu karardaydı! ABD&#039;de enflasyon verileri açıklandı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında artış gösterdi. 

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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