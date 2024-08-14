Altın fiyatlarında gözler ABD'nin enflasyon verisinde! İslam Memiş son tahminini açıkladı: Her ay yeni rekor vurgusu

Piyasalarda altın fiyatları için gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi. Ons altın kritik veri öncesi rekor seviyelere yakın seyrederken, FED’in faiz indirimlerine eylül ayında başlayacağına dair beklentiler artış gösterdi. Öte yandan yatırımcı gram altın fiyatlarına gözlerini çevirdi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD enflasyon verileri sonrası piyasalarda yaşanacak hareketlerin altın fiyatları için belirleyici olacağını ifade ederek takip edilmesi gereken seviyelerin altını çizdi.

ABD'de açıklanması beklenen enflasyon verileri için altın piyasalarındaki heyecan sürüyor. Ons altın fiyatları çarşamba gününe 2 bin 470 dolardan başladı. Gram altın serbest piyasalarda 2 bin 690 TL’den işlem görürken enflasyon verisi öncesinde dolar kuru 33,55 bandındaki hareketlerine devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD TÜFE verilerinin piyasalara olası etkilerini değerlendirdi.

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ONS ALTINDA 2 BİN 520 DOLAR DİRENCİ

Dolar/TL kurunda yatay ve sakin bir seyrin hâkim olduğunu ifade eden İslam Memiş altın fiyatları için şunları söyledi:

Ons altın 2 bin 470 dolar seviyesinde. Ons altın tarafında geniş bant aralığına odaklandık kısa vadede. Aşağıda 2 bin 380 dolar seviyesi yukarda 2 bin 480 dolar aralığını takip etmeye devam ettiğimi belirttim.

Onsa altın tarafında 2 bin 470 dolar seviyesi şu anda var. Geriye kaldığı alttaki destek seviyeleri. Bakalım yarın gerçekleşecek mi?

Eğer beklentinin altında bir enflasyon rakamı açıklanırsa yüzde 2.9 civarında bu sefer Ons altın tarafında Fed'in eylül ayı itibarıyla faiz indirimlerini fiyatlayacağı için 2 bin 520 dolar direncini ters edebilir.

Ona göre karar vermek lazım. Yarını bir görelim. Orta Doğu'da ciddi bir ateş çemberi var.

GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN AĞUSTOS TAHMİNİ

Gram altın fiyatında serbest piyasalarda 2 bin 707 lira seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Yarınki ABD enflasyon verisinden sonra trend biraz daha belli olacak.

Buradaki satışlara göre gram altın kendine yön belirleyecek. Ons altın nereye gram altın oraya. Ons altını gram altın yatırımcısı takip etmesi gerekiyor. Ağustos ayında 2 bin 730 lira seviyesiyle öngörüm stabil.

Korumaya devam ediyorum. Beklemeye devam edeceğiz. Her ay yeni bir rekor kıran gram altın karşımızda olmaya devam edecek.

ELİNDE ALTIN OLAN GÜMÜŞ ALACAK

Gümüşün ons ve gram fiyatında düşüşler var. Gümüşün gram fiyatı 29 lira 75 kuruş. Gümüş altına kıyasla değer kaybetti. Elinde altın, dolar bulunduran gümüş alacak yatırımcının gümüşün ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor.