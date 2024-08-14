Dövizde yatay görünüm sürüyor, dolara talep azalıyor! İşte 3 sebep...

Dolarda son dakika! 14 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,53 TL’den güne başlıyor. Döviz kurlarında yatay seyir devam ediyor. Yüksek TL faiz oranları, ekonomide yavaşlama emarelerinin ithalatı azaltması ve cari dengede 9 ay sonra haziran ayında “fazla” verilmesi; döviz talebini düşürerek kurlar üzerindeki baskıyı hafifletiyor. Dolarda bugün 33,46 destek ve 33,58 direnç olarak izleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Türkiye’de uygulanan sıkı para politikası ve ekonomi politikaları, özelikle döviz talebinin düşmesi açısından netice vermeye devam ediyor. Son olarak haziran ayı cari işlemler dengesinin, aylık bazda “407 milyon dolar fazla” verdiği görüldü. Yıllık cari açık 24,8 milyar dolara geriledi. Cari dengede gerçekleşen bu toparlanma, döviz üzerindeki baskıyı hafifletiyor.

14 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 14 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,53 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 33,43-33,53 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Bugünkü işlemlerde 33,58 TL direnç ve 33,46 TL seviyesi destek olarak takip ediliyor. Euro’da ilk işlemler 36,84 TL’den geçiyor.

GECELİK FAİZ GERİLİYOR

Türkiye’nin CDS risk primi 276 seviyesinde bulunurken, gecelik faiz oranları da dün tekrar %50’nin altına geldi. Geçen hafta %52,96’ya kadar yükselen gecelik faizler, dün %49,97’ye geriledi. ABD borsalarında ve Japon yeninde yaşanan sakinleşme, iç piyasalarda da faiz ve döviz üzerindeki stresi azalttı.

EKONOMİ YAVAŞLAYACAK

Bu arada talebi kısmaya ve enflasyonu kontrol altına almaya yönelik politikaların, ithalatta da azalmayı beraberinde getirdiği görülüyor. Sanayi üretimindeki gerileme de bu tabloya eklenince; Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde %1 daralabileceği ifade ediliyor. Bu tabloda Merkez Bankasının da kasım ve aralık aylarında faiz indirimine gitme olasılığının artması bekleniyor.