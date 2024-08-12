Gram altından yeni rekor geldi! 'Sarı metal' haftaya hızlı başladı

Altında son dakika! ABD, Japonya ve Avrupa Merkez Bankalarına dair “güvercin” beklentiler haftanın ilk gününde ons altına destek oldu, gram altına da rekoru getirdi. 12 Ağustos 2024 ons altın fiyatı 2457 doları test etti. Gram altın fiyatı da bugün 2650 TL ile bütün zamanların rekor seviyesini gördü. Analistler, onsta 2450 doların üzerinde “kalıcılık” halinde yükselişin de hız kazanabileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın ilk işlem günü geride kalıyor. Özellikle altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Japonya Merkez Bankasının, geçen haftaki büyük şokun ardından, bu yıl faiz artırmayacağı beklentisi ağırlık kazanıyor. Avrupa Merkez Bankasından 2025 sonuna kadar 6 indirime gitmesi ve faiz oranlarını %2,25'e çekmesi bekleniyor. FED’in ilk faiz indirimine gideceği eylül ayı yaklaşıyor.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Rezerv paralara dair gevşek para politikası beklentisi, hafta başında altın fiyatlarını destekledi. Ons altın bugünkü işlemlerde %1’e yakın primle 2457 doları test etti. Serbest piyasada gram altında ise 2650 TL’yi görerek tüm zamanlarını rekoruna yükseldi. Ardından bir miktar geri gelen fiyatlarda, 2640 TL üzerinde denge arayışı sürüyor.

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“ELİNDE OLAN, TUTMALI”

Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2647-2683 TL alım ve satım aralığında seyrederken; çeyrek altın 4 bin 375 TL’ye, yarım altın 8 bin 745 TL ve tam altın 17 bin 435 TL’ye yükseldi. Analistler; onsta 2450 doların üzerinde kalıcılık halinde, fiyatlardaki ivmelenmenin hız kazanabileceğini, elinde altın bulunduranların pozisyonlarını koruması gerektiğini vurguluyor.

BORSA VE DOLARDA SON DURUM

Öte yandan Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi güne pozitif başladı ve en yüksek 10.078 seviyesini gördü. Ancak öğleden sonra gelen satışlarla endeks, tekrar psikolojik 10.000 seviyesinin altına geriledi.

Bu arada döviz kurlarında da yatay bir gün geride kalıyor. Dolarda işlemler akşam saatlerinde 33,53 TL’ye yakın seviyelerden devam ediyor.