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Tekrar 60 bin doların altında! Bitcoin’de 3 engel, 1 umut!

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Tekrar 60 bin doların altında! Bitcoin’de 3 engel, 1 umut!

Ekonomi Haberleri

Bitcoin’de son dakika! 12 Ağustos 2024 BTC fiyatı 58 bin 500 dolara yakın seviyelerden güne başlıyor. 200 günlük ortalama olarak öne çıkan 62 bin dolar aşılamadı. ‘Kara pazartesi’ sonrası kriptoların bu tarz şoklara karşı çok kırılgan olduğu görüldü. Trump rüzgârı da eskisi kadar kuvvetli esmiyor. Analistler; “56 bin 500 dolar desteği kritik. Bu hafta ABD TÜFE verisi önemli. Enflasyonda gerileme, BTC’ye destek olabilir” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimlerinde yeni hafta düşüşle başladı. Geçen hafta 62 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, hafta sonu işlemlerinde bu seviyeden dönüşe geçti. Yeni haftaya da Bitcoin, kritik 60 bin dolar seviyesinin altında başladı. Hızlı hareketler devam ederken, gözler bu hafta ABD’den gelecek verilere ve teknoloji hisselerine çevrildi.

200 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT!

Küresel borsalarda 12 Ağustos 2024 Bitcoin fiyatı 58 bin 500 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. BTC’de teknik olarak 62 bin dolarda bulunan 200 günlük ortalama ciddi direnç olarak öne çıkıyor. Analistler bu seviye altında kalındıkça satış baskısının da devam edebileceğini ve aşağıda 56 bin 500 doların kritik bir destek olarak izlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

‘KARA PAZARTESİ’ VE TRUMP…

Bu arada geçen hafta yaşanan ‘kara pazartesi’ pazartesi şoku sırasında, kripto paraların desteksiz bir şeklide çok sert gerilemesi, piyasada endişeleri de tam olarak dindirmedi.

ABD seçimleri öncesinde kripto para dostu başkan adayı Donald Trump’ın, son anketlerde rakibi Kamala Harris’in gerisinde kalması da, BTC’ye yönelik pozitif beklentileri bir miktar törpüledi.

ABD VERİLERİ TAKİPTE…

Bu hafta ABD’de açıklanacak enflasyon ve perakende satışlar verisi, BTC cephesinde de dikkatle takip ediliyor. Analistler, “Enflasyonda gerileme eğilimimin devam etmesi ve perakende satışların da düşüşe geçmesi, FED’e dair 0,50 puanlık faiz indirimi beklentisinin daha da ağırlık kazanmasını destekleyebilir. Bu gerçekleşmeler BTC’ye destek olabilir” ifadelerini kullanıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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