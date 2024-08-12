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Dolarda bu hafta 3 kritik beklenti! Yeni hafta nasıl başladı? İşte ilk fiyatlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dolarda bu hafta 3 kritik beklenti! Yeni hafta nasıl başladı? İşte ilk fiyatlar

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dolarda son dakika! 12 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,54 TL’den sınırlı yükselişle yeni haftaya başladı. TCMB’nin geçen haftaki “şahin” mesajlarının ardından bu hafta piyasa katılımcıları anketinde kur beklentisi takip edilecek. Ayrıca ‘carry trade’ pozisyonları için Japon yeni ve ABD’de açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamları izleniyor. Kısa vadede 33,43 TL destek ve 33,61 TL direnç olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Piyasalar yeni haftaya hareketli bir gündemle başlıyor. TCMB’nin geçen hafta enflasyon raporu sunumunda “sıkı para politikası vurgusunu tekrarlaması” ve “üçüncü çeyrekte faiz indirimi ihtimalinin azalması” üzerine, gözler döviz kurlarındaki beklentilere çevrildi.

DOLAR, 2024 SONUNDA KAÇ TL?

TCMB’nin ardından ilk piyasa katılımcıları bu hafta cuma günü anketi açıklanacak. Temmuz ayına ait bir önceki anket döneminde yıl sonu dolar tahminleri 37,75 TL’den 37,37 TL’ye kadar gerilemişti. TÜFE tahminleri de %42,95 olarak gerçekleşmişti. Son tahminlerde de aşağı revizyonun devamı bekleniyor.

12 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 12 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,54 TL’den yeni haftaya başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 33,44-33,54 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Geçen hafta kapanışına göre dolarda %0,2 gibi sınırlı değer artışı öne çıkıyor. Euro’da ise ilk işlemler 36,53 TL’den geçiyor.

Dolarda bu hafta 3 kritik beklenti! Yeni hafta nasıl başladı? İşte ilk fiyatlar - 1. Resim

“CARRY TRADE” ENDİŞELERİ…

Geçen hafta USD/JPY paritesi 141,70’e kadar gerilemiş, Japon yenindeki değerlenme ‘carry trade’ işlemleri için risk oluşturmuştu. Japonya Merkez Bankası’nın “güvecin” mesajlarıyla birlikte USD/JPY paritesi yükselişe geçti. Bu hafta başında da USD/JPY paritesi 147,00’ye yakın seviyelerde seyrediyor.

GÖZLER BİR YANDAN ABD’DE

ABD’de bu hafta açıklanacak temmuz ayına dair enflasyon rakamları ise küresel piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi olacak. Ayrıca temmuz ayına dair perakende satışlar verisi de dikkatle takip edilecek. Her iki veri, FED’in eylülde faiz indiriminin boyutunu biraz daha netleştirecek.

YABANCILARDAN SON TAHMİNLER

Bu arada yabancı yatırım bankaları da son beklentilerini paylaştı. Goldman Sachs; Türkiye’de enflasyon beklentilerinin ciddi şekilde yavaşlayacağını ve yıl sonunda TÜFE’nin %36’ya düşebileceğini öngörüyor. Citi analistleri ise TCMB’nin yıl sonunda politika faizini %45’e indirebileceğini tahmin ediyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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