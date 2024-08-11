Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > ABD'li devler rotayı Türkiye'ye çeviriyor! Hedef 5 milyar dolar

ABD'li devler rotayı Türkiye'ye çeviriyor! Hedef 5 milyar dolar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;li devler rotayı Türkiye&#039;ye çeviriyor! Hedef 5 milyar dolar

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD promosyon sektörü, pandemi sonrası ithalatta Çin dışında alternatif pazar arayışına girdi. Türkiye'nin yeni pazar olarak ön plana çıktığını söyleyen PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, "Hedefimiz de orta vadede ABD'ye promosyon ürün ihracatımızı 5 milyar dolar seviyesine yükseltmek" dedi.

Covid-19 sonrası ABD promosyon sektörünün ithalatta Çin dışında alternatif pazar arayışına girdiğini söyleyen Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği (PROMASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, ABD'li promosyon devlerinin Türkiye'yi yeni alternatif pazar olarak seçmeye hazırlandığını söyledi.

Ömer Karatemiz, geçen hafta ABD'de düzenlenen ASI Show Chicago fuarına PROMASİAD olarak katıldıklarını, 1950'li yıllardan beri düzenlenen fuarın ulusal nitelikte olduğunu ve Türkiye'nin ilk defa ASI Show'a davet edildiğini dile getirdi.

"ÜLKEMİZE YÖNELİK İSTEKLİ OLDUKLARINI GÖRDÜK"

"ABD'de promosyon sektörünün önde gelen sektör temsilcileriyle çeşitli temaslarda bulunduk" diyen Karatemiz, "Yaptığımız görüşmelerde, ithalat konusunda muhataplarımızın ülkemize yönelik istekli olduklarını gördük. Fuarda, Avrupa ve Uzak Doğu'dan hiçbir katılımcı yoktu ama ülkemiz adına biz oradaydık. Bunu, Türk promosyon sektörünün geleceğine dair potansiyelini ortaya koyması açısından da çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Salgından sonra ABD promosyon sektörünün ithalatta Çin dışında alternatif pazar arayışına girdiğini belirten Karatemiz, "ABD'li promosyon devleri, Türkiye'yi yeni alternatif pazar olarak seçmeye hazırlanıyor" ifadesini kullandı.

Karatemiz, Türk promosyon sektörünün Avrupa için tedarik üssü olduğunu ve ihracatın çoğunluğunun Avrupa'ya gerçekleştirildiğini ifade ederek, ABD'ye ise ihracatta ölçek ekonomisi ve pazarın uzaklığı nedeniyle ön yargı ile yaklaşıldığını kaydetti.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Ömer Karatemiz, Türkiye'de promosyon sektörünün pazar büyüklüğünün yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde olduğunu, bu rakamın da 2 milyar dolarını yurt dışı satışlarından elde ettiklerini söyledi.

Karatemiz, "ABD'de promosyon sektöründe faaliyet gösteren en büyük ilk 40 firmanın toplam cirosu geçen yıl 13,5 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bizim hedefimiz de orta vadede ABD'ye promosyon ürün ihracatımızı 5 milyar dolar seviyesine yükseltmek" ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Tarladan binbir zahmetle toplanıyor! Üsküdar'da şapkaya dönüşüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jeopolitik gerilim tırmandı! Avrupa'da gaz fiyatları 8 ayın zirvesine çıktı - EkonomiAvrupa'da gaz fiyatları 8 ayın zirvesine çıktı500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi daha kamuda istihdam edilecek! - Ekonomi500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi daha kamuda istihdam edilecek!Sofralık zeytin ihracatı 200 milyon dolara koşuyor! 2023-24 sezonunun 10 aylık dönemin rakamları açıklandı - Ekonomiİhracatı 200 milyon dolara koşuyor!87 yıldır hizmet veren Adana Havalimanı taşınıyor! 10 Ağustos gece 00.00 itibarıyla yolcu uçuşlarına kapandı - Ekonomi87 yıldır hizmet veren o havalimanı taşınıyor!‘200 günlük’ imtihan! - Ekonomi‘200 günlük’ imtihan!TSE'den yeni standart! Dondurmanın yüzde 15’i meyveden oluşacak - EkonomiDondurmada yeni kriter! Yüzde 15 detayı
Sonraki Haber Yükleniyor...