ABD'li devler rotayı Türkiye'ye çeviriyor! Hedef 5 milyar dolar

ABD promosyon sektörü, pandemi sonrası ithalatta Çin dışında alternatif pazar arayışına girdi. Türkiye'nin yeni pazar olarak ön plana çıktığını söyleyen PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, "Hedefimiz de orta vadede ABD'ye promosyon ürün ihracatımızı 5 milyar dolar seviyesine yükseltmek" dedi.

Covid-19 sonrası ABD promosyon sektörünün ithalatta Çin dışında alternatif pazar arayışına girdiğini söyleyen Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği (PROMASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, ABD'li promosyon devlerinin Türkiye'yi yeni alternatif pazar olarak seçmeye hazırlandığını söyledi.

Ömer Karatemiz, geçen hafta ABD'de düzenlenen ASI Show Chicago fuarına PROMASİAD olarak katıldıklarını, 1950'li yıllardan beri düzenlenen fuarın ulusal nitelikte olduğunu ve Türkiye'nin ilk defa ASI Show'a davet edildiğini dile getirdi.

"ÜLKEMİZE YÖNELİK İSTEKLİ OLDUKLARINI GÖRDÜK"

"ABD'de promosyon sektörünün önde gelen sektör temsilcileriyle çeşitli temaslarda bulunduk" diyen Karatemiz, "Yaptığımız görüşmelerde, ithalat konusunda muhataplarımızın ülkemize yönelik istekli olduklarını gördük. Fuarda, Avrupa ve Uzak Doğu'dan hiçbir katılımcı yoktu ama ülkemiz adına biz oradaydık. Bunu, Türk promosyon sektörünün geleceğine dair potansiyelini ortaya koyması açısından da çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Salgından sonra ABD promosyon sektörünün ithalatta Çin dışında alternatif pazar arayışına girdiğini belirten Karatemiz, "ABD'li promosyon devleri, Türkiye'yi yeni alternatif pazar olarak seçmeye hazırlanıyor" ifadesini kullandı.

Karatemiz, Türk promosyon sektörünün Avrupa için tedarik üssü olduğunu ve ihracatın çoğunluğunun Avrupa'ya gerçekleştirildiğini ifade ederek, ABD'ye ise ihracatta ölçek ekonomisi ve pazarın uzaklığı nedeniyle ön yargı ile yaklaşıldığını kaydetti.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Ömer Karatemiz, Türkiye'de promosyon sektörünün pazar büyüklüğünün yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde olduğunu, bu rakamın da 2 milyar dolarını yurt dışı satışlarından elde ettiklerini söyledi.

Karatemiz, "ABD'de promosyon sektöründe faaliyet gösteren en büyük ilk 40 firmanın toplam cirosu geçen yıl 13,5 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bizim hedefimiz de orta vadede ABD'ye promosyon ürün ihracatımızı 5 milyar dolar seviyesine yükseltmek" ifadesini kullandı.