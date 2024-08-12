Altında gözler yukarı bakıyor! İşte yeni haftada beklentiler ve seviyeler

Altında son dakika! 12 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2624 TL ve ons altın fiyatı 2433 dolardan haftaya başlıyor. FED’den 0,50 puanlık indirimi beklentisi yükselirken; Gazze’de ateşkes zora giriyor ve Rusya-Ukrayna cephesinde çatışmalar şiddetleniyor. Şartların altın fiyatlarını desteklediğini belirten analistler “Onsta 2400 doların üzerinde pozitif görünüm sürebilir. 2450 doların aşılması halinde alımlar hızlanabilir” görüşünü öne sürüyor.

Dolarda bu hafta 3 kritik beklenti! Yeni hafta nasıl başladı? İşte ilk fiyatlar

Dolarda bu hafta 3 kritik beklenti! Yeni hafta nasıl başladı? İşte ilk fiyatlar

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan sert hareketlerin ardından bu hafta daha sakin başlıyor. Küresel piyasalarda nakde dönüş satışları ile ons altın geçen hafta 2365 dolara kadar gerilemiş, ardından gelen alımlarla fiyatlar tekrar 2400 doların üzerine çıkmıştı.

12 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 12 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2624 TL’den yeni haftaya başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2636-2673 TL alım ve satım aralığında değişiyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 360 TL, yarım altın 8 bin 715 TL ve tam altın da 17 bin 375 TL’den satılıyor.

12 AĞUSTOS ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2433 dolara yakın devam ediyor. Ons için kritik olan dolar endeksi 103,20 ve ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,05’te yatay seyrediyor. Bu hafta ABD’de enflasyon ve perakende satışlar verisi beklenirken, gözler bir yandan da FED’e dair beklentilere çevrildi.

FED, KAÇ PUAN FAİZ İNDİRECEK?

ABD Merkez Bankasının faiz kararı beklentilerini ölçen “CME FED Watch” tahminlerine göre, eylülde 0,50 puanlık indirim fiyatlaması %46,50’ye kadar yükseldi. 0,25’lik indirim beklentisi ise %53,50’de bulunuyor. Yarım puanlık indirim beklentisinin artması, ons altın fiyatlarına destek oluyor.

JEOPOLİTİK RİSKLERDE SON DURUM

Öte yandan Orta Doğu’da İsrail-İran gerilimi takip ediliyor. ABD’nin uyarıları üzerine Tahran’dan ciddi misilleme olasılığının gerilediği belirtiliyor. Hafta sonu Gazze’ye düzenlenen saldırıların ise ateşkesi zora soktuğu ifade ediliyor. Rusya-Ukrayna cephesinde ise çatışmaların artması, riskleri canlı tutuyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler; ons altında 2400 dolar üzerinde pozitif görünümün sürebileceğini belirterek, “2450 dolar ciddi bir direnç. Bu seviye aşılırsa alımlar hızlanabilir. Gram altın da 2570-2600 TL bandı üzerinde güç kazandı. Desteklere geriledikçe, altında alım fırsatları kollanabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.