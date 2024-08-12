‘Kara pazartesi’ şoku ile 80 bin kişi borsadan çıktı! Asya borsaları pozitif: BİST100 yükselecek mi?

Borsada son dakika! BİST100 geçen hafta %5,40 düşüşle 9907’den kapandı. Psikolojik 10.000 seviyesinin altına gerileyen borsada yatırımcı sayısı geçen hafta 79 bin 718 kişi azaldı. Asya borsaları haftaya pozitif başladı. ABD’de resesyon kaygılarının dinmesi ve Japonya Merkez Bankasından “güvercin” mesajlar piyasaya destek oluyor. Bu hafta daha pozitif bir BİST100 beklentisi öne çıkarken, aşağıda 9700, yukarıda 10.200 dirençleri dikkatle izlenecek.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta %5,40 gibi yüksek bir oranda gerileyerek, 9907 puandan kapanış yaptı. Küresel borsalarda yaşanan yüksek volatilite kadar içeride de “yüksek faiz ortamının bir süre daha devam edeceği” beklentileri, hisselere satış getirdi. Jeopolitik riskler ve beklentileri karşılamayan bilançolar da borsada moralleri bozdu.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Geçen hafta BİST100 kapsamındaki şirketlerden Katılım Evim, Batı Çimento, Türk Hava Yolları, Koza Madencilik ve TÜPRAŞ; %23-%2,6 arası primle en çok yükselen hisseler arasında başı çekti.

Kontrolmatik, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, ASTOR Enerji ve Akbank da %16-%12 arası düşüşle en çok değer kaybeden hisseler oldu. Banka hisselerinde satışların yoğunlaşması dikkatlerden kaçmadı.

YATIRIMCILAR BORSADAN KAÇIYOR

Bu arada yaşanan gelişmeler borsadaki yatırımcı sayısına da yansıdı. Japonya merkezli “kara pazartesi” çöküşünün yaşandığı haftada, borsada yatırımcı sayısı 79 bin 718 kişi azaldı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre söz konusu rakam geçen hafta, 7 milyon 3633 bin kişiye geriledi. Bir önceki hafta yatırımcı sayısında 21 bin 704 kişilik artış kaydedilmişti.

BİST100 2024 BEKLENTİ VE HEDEF

Bugün Japonya borsası tatil. Hindistan ve Çin borsaları yatay seyrederken; G. Kore, Singapur, Hong Kong ve Tayvan borsalarında işlemler %1 ve üzerinde primli devam ediyor. Analistler; jeopolitik risklerin devam etse de büyümediğini, Japonya Merkez Bankasının “güvercin” mesajlar verdiğini ve ABD’de resesyon kaygılarının azaldığını belirterek, bu hafta daha pozitif bir BİST100 beklentisini öne çıkarıyor.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler, endeks için bu hafta 9700 seviyesinin kritik bir destek olarak öne çıktığını belirterek, “10.000 psikolojik seviye ve 10.200 de önemli bir teknik direnç olarak takip edilecek. 10.000 üzerinde kalıcılık halinde yükseliş hız kazanabilir ve 10,400’e varabilecek ivmelenme de görülebilir. Bankacılık sektör hisseleri böyle bir yükselişe öncülük edebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.