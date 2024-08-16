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Haberler > Ekonomi > Yeni bir pandemi endişesi mi? Maymun çiçeği, borsada bu hisseleri etkiliyor!

Yeni bir pandemi endişesi mi? Maymun çiçeği, borsada bu hisseleri etkiliyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeni bir pandemi endişesi mi? Maymun çiçeği, borsada bu hisseleri etkiliyor!

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dört yıl önce COVID-19 pandemisinden en fazla olumsuz etkilenen havacılık sektör hisseleri, son 1 haftalık süreçte de Maymun Çiçeği paniği yaşıyor. 5 günde Türk Hava Yolları %5,72 ve Pegasus %5,25 geriledi. Sağlık hisseleri ise pozitif seyrediyor. Sadece dünkü işlemlerde Türk İlaç ve Serum %9,95, RTA Laboratuvarları %9,98 ve Eczacıbaşı İlaç %3,88 artış kaydetti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi küresel piyasalarda yaşanan iyimserlikten destek bularak, dünkü işlemlerde tekrar psikolojik 10.000 puan seviyesine yöneldi. Endeks %1,55 yükselişle birlikte 9982 puandan kapanış yaptı ve kritik 9700 bölgesinden de uzaklaştı.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde BİST100 endeksine dahil şirketler arasında TSKB, ENJSA, EUPWR, ISGYO ve GWIND %5,50-%4,90 arası primle en fazla yükselen hisseler oldu. BTCIM, TABGD, REEDR, ENERY ve THYAO ise %5,20-%1,20 arası değer kaybıyla birlikte en fazla gerileyen hisseler arasında yer aldı.

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BİST100’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Borsada bugün de “sınırlı pozitif” bir yükseliş beklentisi öne çıkarken, yukarıda 10.200 direnci ve aşağıda 9850 desteği takip ediliyor. Bu arada son açıklanan verilere göre yabancıların satışları da devam ediyor. Geçen hafta yabancı yatırımcılar borsada, 323,5 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ ENDİŞELERİ

Öte yandan Afrika kıtasında etkili olan ve dünyada yeni bir salgın endişelerini yükselten Maymun Çiçeği virüsü, Borsa İstanbul’da da hisse bazlı hareketlere sebep oluyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de bir vakaya rastlanmadığını ve herhangi bir tedbir ihtiyacının bulunmadığını açıklasa da, havayolları ve sağlık hisselerinde dikkat çeken fiyatlamalar yaşanıyor.

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HANGİ HİSSELER ETKİLENDİ

Dünkü işlemlerde THYAO %1,11 ve PGSUS hissesi %1,10 değer kaybetti. Her iki hissede, salgının da dünyada hızla yayıldığı son 5 günlük değer kaybı, sırasıyla %5,72 ve %5,25 olarak gerçekleşti.

Bu arada sağlık hisseleri ise Salgın korkusuyla pozitif seyrediyor. Sadece dünkü işlemlerde Türk İlaç ve Serum %9,95, RTA Laboratuvarları %9,98 ve Eczacıbaşı İlaç %3,88 artış kaydetti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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