Bitcoin'de Trump ümidi tükeniyor! Makas hiç bu kadar açılmamıştı

ABD’de kritik seçimlere 3 aydan az süre kalırken, “kim başkan olacak” tahminlerinde Kamala Harris %53 ile en yüksek orana ulaştı. Kripto para dostu Donald Trump’ın seçilmesine ise %45 ihtimal veriliyor. Gözler Bitcoin’e çevrildi. Son günlerde 60 bin doların üzerinde zorlanan BTC, tekrar 56 bin dolar sınırına kadar geriledi. Ardından tepki alımları ile birlikte, 58 bin dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Kripto para piyasalarında dalgalanmalar devam ederken, gözler bir yandan da ABD başkanlık seçimleri öncesinde “hangi adayın seçilebileceğine” yönelik beklentilere çevrildi. ABD’de ‘Real Clear Politics’ platformu tarafından, ülkenin en büyük 6 tahmin platformunun ortalamaları baz alınarak yapılan son değerlendirme ise oldukça ilginç bir tabloya işaret etti.

HARRIS ARAYI AÇIYOR

Son tahminlere göre Demokratların başkan adayı Kamala Harris’in seçilme ihtimali %53 oranla, en yüksek seviyelere ulaştı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın seçilmesine ise %45 ihtimal verildi. Makasın, kripto para dostu Trump’ın aleyhine açılması, Bitcoin fiyatlamalarında kendini gösteriyor.

BTC NASIL TEPKİ VERİYOR?

Ağustos ayının başında 200 günlük ortalamayı aşağı kıran ve bir daha bu seviye üzerine çıkamayan BTC, son bir haftalık süreçte 62 bin dolar direncini aşamadı. BTC, son iki işlem gününde de psikolojik 60 bin dolar seviyesinin altına sarkarak, en düşük 56 bin doları gördü. 16 Ağustos 2024 işlemlerinde BTC fiyatı 58 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

TRUMP NE VADETMİŞTİ?

ABD başkan adayı Trump; ülkeyi, dünyanın Bitcoin üretim üssü haline getireceğini ve ABD hükümetinin elindeki BTC’leri satmayacağını taahhüt etmişti. Bu beklentilerle BTC, temmuzda 70 bin kadar dolara yükselmişti. Ardından “kara pazartesi” şoku ile birlikte, Trump’ın da Başkanlık yarışında geri düşmesi, BTC’de moralleri bozdu.

BTC 2024 BEKLENTİ VE HEDEF

Geçen hafta 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı aşağı kesmesi, BTC’de teknik anlamda olumsuz bir görünüme işaret etti. Bugün itibarıyla 50 günlük ortalama 61 bin 500 dolar ve 200 günlük ortalama 62 bin 500 dolarda bulunuyor. Her iki seviye de BTC’de kritik bir direnç olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 56 bin dolar seviyesi kritik bir destek olarak takip ediliyor.