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FED beklentileri kafa karıştırıyor! Altın fiyatlarında yükseliş bitti mi? 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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FED beklentileri kafa karıştırıyor! Altın fiyatlarında yükseliş bitti mi? 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 Ağustos gram altın fiyatı 2657 TL ve ons altın fiyatı 2453 dolardan güne başlıyor. ABD’den gelen son ekonomik veriler resesyon endişelerini azalttı ve FED’den 0,50 puanlık faiz indirimi beklentisi düştü. Jeopolitik riskler takip edilirken; ons altında 2435 dolar destek ve 2480 dolar direnç olarak izleniyor. Gram altın ise dolardaki yükselişten destek alarak, 2650 TL’nin üzerinde tutunma çabası gösteriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında zirveye yakın hareketlilik devam ederken, son 2 işlem gününde yükselişin hız kestiği görülüyor. ABD’de verilerinden gelen karışık sinyaller, FED’in faiz indirim sürecine dair tahminleri de sıklıkla değiştiriyor. İki hafta önce öne çıkan resesyon korkusu, son verilerin ardından bir miktar zayıfladı. Altın fiyatları da gelişmelere paralel olarak kararsız kalıyor. 

16 AĞUSTOS 2024 ONS ALTIN 

Hafta ortasında 2480 doları test eden ve rekor seviyeye oldukça yaklaşan ons altında işlemler, 2453 dolara yakın devam ediyor. Son 24 saatlik süreçte dolar endeksinin (DXY) 102,50’den 103,00’e doğru hareketlenmesi ve ABD 2 yıllık tahvil faizlerinde de %3,95’ten %4,10’a doğru hareketlilik dikkat çekti. Dolarda yaşanan güçlenme, ons altını fiyatlarını da frenledi. 

16 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN 

Serbest piyasada 16 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2657 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2670-2710 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 418 TL, yarım altın 8 bin 829 TL ve tam altın 17 bin 604 TL’den satılıyor. Gram, bu hafta 2673 TL ile rekor kırmıştı. Dolardaki sınırlı yükseliş de gram altını destekliyor. 

ABD VERİLERİ KAFA KARIŞTIRDI

ABD’de temmuz tarım dışı istihdam ve enflasyon rakamlarında, beklentilerden fazla gerileme yaşanmış, imalat sanayiinden ise yavaşlama sinyalleri gelmişti. Piyasada da agresif faiz indirimi beklentisi artmıştı. Ancak ABD’de dün açıklanan son verilere göre;
-Temmuz ayı perakende satışlar verisi %0,3 artış beklentisine karşılık, %1 yükseldi. 
-Haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 236 bin beklentiye karşılık 227 bin kişi olarak geldi.

“YARIM PUAN” BEKLENTİSİ AZALDI

Dün gelen ekonomik verilerin resesyon endişelerini zayıflatması üzerine, CME FED Watch terminalinde, FED’den eylülde 0,50 puanlık indirim beklentisi, %29,5’e kadar geriledi. Bu gelişmeler, ons altını da frenledi.  Öte yandan İsrail-İran ve Rusya-Ukrayna kaynaklı jeopolitik riskler devam ederken; ons altın için kısa vadede 2435 dolar destek ve 2480 dolar direnç olarak takip ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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