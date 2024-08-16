Dikkat çeken hareketler: Dolardan yeni rekor! Neden yükseliyor?

Dolarda son dakika! 16 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,73 TL ile rekor kırdı. Ardından kurda 33,68 TL’ye yakın denge arayışı devam ediyor. Son bir haftada döviz talebinde artış dikkat çekiyor. KKM hesaplarından 1,47 milyar dolar çıkışa karşılık, döviz hesaplarında 2,45 milyar dolarlık yükseliş yaşandı. Yabancıların Türk tahvillerine ilgisi azalırken, TCMB’nin de swap hariç net rezervi 3,9 milyar dolar geriledi.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, döviz kurlarında dikkat çeken bir hareketlilik gözlemleniyor. Dolar da yükseliş “sınırlı” devam etse de fiyatlarda yeni rekor seviyeler test ediliyor. Döviz piyasalarındaki son eğilimlere bakıldığında da rezervlerde ve Kur Korumalı Mevduatlarda gerileme, döviz tevdiat hesaplarında ise artış dikkat çekiyor.

16 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 16 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,73 TL’yi görerek zirve yaptı. Ardından fiyatlarda 33,68 TL’ye yakın denge arayışı devam ediyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında da işlemler 33,59 – 33,69 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Dolarda bugünkü işlemlerde 33,60 TL seviyesi destek ve 33,75 TL direnç olarak takip ediliyor. Euro’da da ilk işlemler 37,00 TL’ye yakın devam ediyor.

KKM VE DTH’LARDA SON DURUM

TCMB tarafından açıklanan son verilere göre 9 Ağustos ile sona eren haftada;

-KKM hesapları 49,3 milyar TL (yaklaşık 1,47 milyar $) azalarak 1,71 trilyon TL’ye düştü.

-DTH hesapları 2,45 milyar dolar artarak 167,93 milyar dolar çıktı.

-Swap hariç net rezervler 28,5 milyar dolarda 24,6 milyar dolara geriledi.

-Yabancıların haftalık tahvil alımları da 17,6 milyon dolarla sınırlı kaldı.

DOLARDA BEKLENTİ VE HEDEF

Son haftalarda özellikle sanayici, ihracatçı ve turizmci, döviz kurlarındaki stabil görünümden rahatsızlık duyarak, kurların bir miktar yükselmesini talep ediyorlardı.

Öte yandan sanayi üretimi ve işsizlik gibi son ekonomik verilerden gelen yavaşlama sinyalleri de faiz indirimi beklentisini artırdı. Son günlerde gecelik TL faizlerinde tekrar %50’nin altına gerilemeler yaşanıyor.

DOLAR 2024 SONUNDA KAÇ TL?

KKM hesaplarından çıkış yapan kurumsal yatırımcıların da dövize geçiş yaptığı gözlemleniyor.

Bütün bu gelişmeler dikkate alındığına makroekonomik dengeler de gözetilerek kurlarda kontrollü bir ivmelenmenin yaşandığı belirtiliyor. 2024’ün tamamlanmasına 4,5 ay kala, birçok yabancı kurumun yıl sonu dolar/TL beklentisi 36,00 TL olarak öne çıkıyor.