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Portföylerde ne kadar olmalı? Zirvedeki altın alınır mı, satılır mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Portföylerde ne kadar olmalı? Zirvedeki altın alınır mı, satılır mı?

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında son dakika! 27 Ağustos gram altın fiyatı 2744 TL ve ons altın fiyatı 2509 dolardan güne başlıyor. Fiyatlar zirveye yakın seyrederken, “altın alınır mı, satılır mı” sorusu artmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, mevcut şartların altını desteklediğini belirterek “Portföylerde %40 altın olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Altın fiyatlarında hafta başında test edilen rekor seviyelerin ardından bugün bir miktar kâr satışları yaşansa da zirveye yakın görünüm devam ediyor. FED’den faiz indiriminin yaklaşması ve jeopolitik risklerin yüksek seyretmesi, güvenli liman altına talebi destekliyor.

27 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN

Serbest piyasada 27 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2744 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 2771-2811 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4585 TL’den, yarım altın 9 bin 165 TL’den ve tam altın da 18 bin 270 TL’den satılıyor.

Portföylerde ne kadar olmalı? Zirvedeki altın alınır mı, satılır mı? - 1. Resim

27 AĞUSTOS 2024 ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında ise işlemler 2509 dolara yakın devam ediyor. Dünkü rekor seviyelere göre ons ve gramda yaklaşık %0,75 gibi sınırlı bir gerileme yalanıyor. Dolar endeksinin 100,85 ve ABD 2/10 yıllık tahvil faizlerinin %3,82-%3,93 seviyelerinde zayıf görünümü, ons altına da pozitif yansıyor.

Portföylerde ne kadar olmalı? Zirvedeki altın alınır mı, satılır mı? - 2. Resim

ALTIN 2024 BEKLENTİ VE HEDEF

Ons altının 2500 dolar üzerinde yer edinmeye başladığını, Kapalıçarşı’da da gram altının 2800 TL seviyelerini korumaya çalıştığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, “FED’in faiz indirimi, jeopolitik riskler ve ABD’de seçim belirsizliği, altında küresel etkiler olarak öne çıkıyor” dedi.

ALTIN ALINIR MI SATILIR MI?

İç piyasalarda ise dövizde yaşanan yukarı hareketin gram altına destek olduğunu belirten M. Ali Yıldırımtürk, “Dolarda da herhangi bir geri çekilme beklenmiyor. Dolayısıyla altında muhtemel kâr satışları sınırlı kalabilir. Ana yön orta-uzun vadede yukarı. Portföylerde %40 altın olabilir” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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