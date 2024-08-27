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KKM ile birlikte rezerv de geriliyor! Dolar kritik seviyenin üzerinde…

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KKM ile birlikte rezerv de geriliyor! Dolar kritik seviyenin üzerinde…

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dolarda son dakika! 27 Ağustos 2024 dolar fiyatı 34,01 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’da ise tansiyon bir miktar düştü ve dolar 34,08 TL satış fiyatına geriledi. Buna rağmen kurda kritik 34,00 TL üzerinde seyir sürüyor. Mevduat faizlerinin yatay seyrettiği ve KKM’den çıkışların devam ettiği süreçte, geçen hafta TCMB’nin brüt rezervlerinde yaklaşık 2,5 milyar dolarlık gerileme yaşandığı hesaplandı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Döviz kurlarında zirveye yakın hareketlilik devam ederken, yeni haftada fiyatlarda daha yatay bir görünüm izleniyor. Ekonomi yönetimine dair spekülatif haberlerin yalanlanmasının ardından, özellikle Kapalıçarşı’daki döviz fiyatlarında bir miktar sakinleşme yaşandı.

27 AĞUSTOS 2024 DOLAR

Bankalar arası piyasada 27 Ağustos 2024 dolar fiyatı 34,01 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 33,98-34,08 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Kurda 34,00 TL üzerinde “kalıcılık” çabası öne çıkmaya başlarken; kısa vadede 33,92 destek ve 34,08 direnç olarak izleniyor.

FAİZLERDE SON DURUM

Son haftalarda TL mevduat faizinde %48-%51 bandında yatay görünüm sürerken, KKM’den gerçekleşen dönüşlere uygulanan faiz oranı dahil edildiğine, ortalama oranlar 1-3 ay vadeli mevduatlar için %59’a kadar çıkıyor. Beklenen yıllık TÜFE’nin üzerindeki bu oran, KKM’de çözülmeyi de hızlandırdı.

REZERVLERDE GERİLEME

Yüksek TL getirisine rağmen bazı KKM mudilerinin dövize geçmesi, son haftalarda döviz tevdiat hesaplarındaki artıştan da anlaşılmıştı. Kurlar üzerindeki baskı bir miktar da buradan kaynaklanıyor. Geçen hafta TCMB’nin brüt rezervlerinin de bu çerçevede 2,5 milyar dolar azaldığı hesaplanıyor.

27 AĞUSTOS 2024 EURO

Öte yandan Euro’da da dikkat çeken fiyatlamalar yaşanıyor. Son 1 aylık dönemde yüzde 5,75 artan Euro fiyatı 27 Ağustos 2024 işlemlerinde bankalar arası piyasada 38,03’ten başlıyor. Döviz bürolarında ise işlemler 37,75 – 38,00 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

‘SOĞUMA’ İŞARETLERİ

İçeride ekonomik veriler takip edilirken; dün açıklanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranının 75,7 ile son 17 ayın en düşük seviyesine gerilemesi, ekonomide soğumanın da devam ettiğini gösterdi.

Türkiye’nin CDS risk priminde ise 265 seviyesine yakın yatay görünüm devam ediyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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