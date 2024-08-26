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Gram 2760 TL’yi gördü! Altın haftaya rekorla başladı 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gram 2760 TL’yi gördü! Altın haftaya rekorla başladı 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

26 Ağustos 2024 gram altın fiyatı, 2760 TL ile bütün zamanların en yüksek seviyesini gördü. FED Başkanı Powell’ın Jackson Hole Sempozyumunda faiz indirimini teyit etmesi ve Orta Doğu’da jeopolitik tansiyonun yükselmesi, altın fiyatlarını rekora taşıdı. 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatları haftaya rekorla başladı. FED Başkanı Jerome Powell Jackson Hole Sempozyumunda, eylül ayında ilk faiz indirimini teyit etti. Jeopolitik riskler tarafında ise hafta sonu İsrail’in Lübnan’daki hedefleri vurması ve Gazze’de ateşkes görüşmelerinden henüz bir sonuç çıkmaması, tansiyonun yükselmesini de beraberinde getirdi. 

26 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN

Serbest piyasada 26 Ağustos 2024 gram altın fiyatı, öğle saatlerinde 2760 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2790-2825 TL alım ve satım aralığına yükseldi. Çeyrek altın öğle saatlerinde 4 bin 600 TL, yarım altın 9 bin 195 TL ve tam altın da 18 bin 335 TL’den satılıyor.

26 AĞUSTOS 2024 ONS ALTIN 

Küresel piyasalarda ons altında da işlemler, %0,50’ye yakın primle 2525 dolara yakın devam ediyor. Dolar endeksi (DXY) 101,00 seviyesinin altında gerileyerek, 100,75 sınırına çekildi. ABD’de 2 ve 10 yıllık tahvil faizleri de %3,90 ve %3,80 seviyelerine düştü. Her iki gelişme de zayıf dolar ve güçlü altın senaryosunu destekledi.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler; onsta 2470 dolar ve gramda 2700 TL’nin önemli destek olduğunu, ABD’den daha zayıf veriler gelmesi halinde, altında yükselişin hızlanabileceğini belirtiyor. Onsta 2530 dolar kritik direnç olarak izleniyor. Son durumda FED’den 0,25’lik faiz indirimi %63,50 tahminle fiyatlanıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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