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Ziraat Bankası'ndan İş Bankası'nın 100. yılı için esprili paylaşım! Hemen cevap geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ziraat Bankası&#039;ndan İş Bankası&#039;nın 100. yılı için esprili paylaşım! Hemen cevap geldi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

160 yıllık geçmişiyle hizmet veren Ziraat Bankası, İş Bankası'nın 100. yılını esprili bir mesajla kutladı. İş Bankası'ndan ise jet cevap geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankası olan Türkiye İş Bankası, ikinci yüzyılına adım atıyor. Bankanın 100. yılını kutladığı bugünde sosyal medyada esprili bir diyalog gerçekleşti.

ZİRAAT BANKASI'NDAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Türkiye'nin 160 yıllık bankası Ziraat Bankası'nın resmi X hesabından bir kutlama mesajı paylaşıldı. Paylaşımda, "Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen bu duyguyu dün gibi hatırlıyoruz. 100. yaşın kutlu olsun İş Bankası!" ifadeleri yer aldı.

İŞ BANKASI'NDAN TEŞEKKÜR MESAJI

İş Bankası ise bu jesti karşılıksız bırakmadı. İş Bankası'nın resmi hesabından alıntılanan mesaja, "Belli bir yaştan sonra geçmiş daha hızlı hatırlanıyor, hakkınızdır! Ziraat Bankası'na yürekten teşekkürler." notu yazıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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