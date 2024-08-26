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Evde cesedi bulunan öğretmenin katili, öğretmen sevgili çıktı! Kartını kullanıp gününü gün etmiş

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Evde cesedi bulunan öğretmenin katili, öğretmen sevgili çıktı! Kartını kullanıp gününü gün etmiş

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de 6 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmenin bir yazlık dairede öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından yapılan çalışmada, katil jandarma tarafından yakalandı. Katilin kadının bir süredir görüştüğü öğretmen sevgilisi olduğu, cinayetten sonra kadının kredi kartından hem alışveriş yaptığı hem de para çektiği öğrenildi.

Erdemli ilçesinde 47 yaşındaki 2 çocuk annesi matematik öğretmeni Derya Demir'den 6 gündür ailesi haber alamadı. 6 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamayan Demir'in cenazesi dün sitede babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bulundu.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Eşyalı yazlık daireden gelen kötü kokular üzerine kayıp kadının aile bireyleri tarafından çağrılan çilingirle kapı açıldı. Kapı açıldığında kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ve savcının yaptığı inceleme sonrasında kadının cansız bedeni otopsi için önce ilçe devlet hastanesine ardından da Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılan otopside kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bıçaklanarak öldürülen öğretmenin katili ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yapığı çalışmada bekar olan Demir'in, özel bir kurs merkezinde öğretmen olan erkek arkadaşı M.O. belirlendi.

Şüphelinin cesedin bulunduğu aynı semtteki bir pansiyonda 5 gün kaldığı, kaybolduğu gün ise bölgeden ayrıldığı ortaya çıktı. Öldürülen 2 çocuk annesi öğretmenin kredi kartından hem alışveriş yapan hem de iki defa para çektiği ortaya çıkan şüpheli M.O., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla Konya'da yakalandı.

Cinayeti itiraf eden şüpheli, Konya'dan Mersin'in Erdemli ilçesine getirilerek jandarmada ifadesi alındı. Şüpheli daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Demir'in cenazesinin memleketi Karaman'da defnedileceği bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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