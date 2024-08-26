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Yakın zamanda evlenecekti! Nişanlısıyla denize giren genç boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yakın zamanda evlenecekti! Nişanlısıyla denize giren genç boğuldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde nişanlısı ile denize giren Ufuk Gakçı, boğularak hayatını kaybetti. Nişanlısının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kandıra Babalı Plajı'nda dün denize giren Ufuk Gakçı ve nişanlısı, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca sudan çıkarılan Gakçı ve nişanlısı, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakın zamanda evlenecekti! Nişanlısıyla denize giren genç boğuldu - 1. Resim

Gakçı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, nişanlısının tedavisi sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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