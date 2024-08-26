Yakın zamanda evlenecekti! Nişanlısıyla denize giren genç boğuldu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde nişanlısı ile denize giren Ufuk Gakçı, boğularak hayatını kaybetti. Nişanlısının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kandıra Babalı Plajı'nda dün denize giren Ufuk Gakçı ve nişanlısı, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca sudan çıkarılan Gakçı ve nişanlısı, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gakçı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, nişanlısının tedavisi sürüyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı