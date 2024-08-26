Protokol krizi! Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal sandalyeyi görünce küplere bindi

Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen Büyük Taarruz etkinliğine protokol krizi damga vurdu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kendisine protokol koltuğu yerine plastik sandalye verilmesi üzerine küplere bindi.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz Zafer Haftası 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Valilik programı gerçekleştirildi. Kocatepe'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokolün katılımıyla tören düzenlendi.

ŞEHİTLİK ZİYARETİ YAPTILAR

Protokol önce Başkomutanlık Karargâhı’nın bulunduğu Kocatepe'ye tek geçit yeri olan Kalecik ve Kurtkaya bölgelerini canları pahasına savunan ve düşmana geçit vermeyen ve şehit düşen Yzb. Agâh Efendi, 100 Mehmetçik ve Üsteğmen Feyzullah’ın anısına yapılan Yüzbaşı Agâh Efendi Şehitliği’ni ziyaret etti. Heyet burada şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

BURCU KÖKSAL'DAN KOLTUK TEPKİSİ

Programın başında ise protokol krizi yaşandı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, törende kendisine diğer protokol üyelerinden farklı olarak plastik sandalye gösterilmesine tepki gösterdi. Köksal görevlilere "Böyle bir şey yok! Kabul etmiyorum, bu mu yani? Afyonkarahisar belediye başkanına bu mu?" diyerek bağırdı. "Ben buraya oturacağım" diyen Köksal, başkasına ayrılan koltuğa oturdu.