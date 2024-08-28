Gece yarısı 34.40 görüldü! Dolarda dikkat çeken hareketler

Dolarda son dakika! Gece yarısı Asya piyasalarında 34,40 TL ile yeni rekor seviye test edildi. Ardından fiyatlarda normalleşme yaşandı. İç piyasada 28 Ağustos 2024 dolar fiyatı 34,05 TL’den güne başlıyor. Türkiye’nin CDS risk primi 265 seviyesinde yatay seyrederken, gecelik faizler %50’nin üzerinde bulunarak TL için koruma sağlıyor. Volatilitenin, sığ piyasada yabancı işlemlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken, döviz kurlarında dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Dün 34,00 TL’den kapanan dolar, Asya piyasalarının açık olduğu gece işlemlerinde ve sığ piyasada 34,40 TL seviyesini test etti. Ardından kurda tekrar normalleşme yaşandı.

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28 AĞUSTOS 2024 DOLAR

Bankalar arası piyasada 28 Ağustos 2024 dolar fiyatı 34,05 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 34,05-34,15 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Türkiye’nin CDS risk primi 265 seviyesinde yatay seyrederken, gecelik faizler %50’nin üzerinde bulunarak TL için koruma sağlıyor.

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DOLARDA DESTEK VE DİRENÇ

Analistler; gece yarısı yaşanan volatilitenin sığ piyasada ve yabancı işlemlerinden kaynaklanabileceğini belirterek, dolarda kısa vadede 34,00 TL’nin destek ve 34,15 TL’nin direnç olarak takip edildiğini ifade ediyor. Bu arada Euro’da da işlemler 38,05 TL’ye yakın seviyelerden yeni güne başlangıç yapıyor.

SIKI DURUŞA DEVAM

Dün açıklanan TCMB ağustos ayı PPK toplantı özetinde; aylık enflasyonda belirgin düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasının süreceği tekrarlandı. Piyasada zaman zaman oluşan bol likidite şartlarının da yakın takip edildiği belirtilirken; ikinci çeyrekte büyüme oranının gerileyeceğine de işaret edildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Öte yandan TCMB tarafından ağustos ayı enflasyon beklenti anketi de yayımlandı. Buna göre 12 ay sonrası için yıllık TÜFE tahmini reel sektörde bir önceki döneme göre 1,2 puan azalarak yüzde 53,8’e geriledi. Hane halkı beklentisi ise 1,1 puan artarak, yüzde 73,1 seviyesinde gerçekleşti.