Dolarda sınırlı yükseliş sürüyor! Sepet kurda aylar sonra bir ilk

Dolarda son dakika! 29 Ağustos 2024 dolar fiyatı 34,14 TL ve Euro fiyatı 38,01 TL’den güne başladı. Sepet kur bu ay %5’e yakın yükselerek, aylar sonra TÜFE ve TL mevduat getirisini geçti. İşlem hacmi yüksek döviz fonlarına da son 1 haftada 18 milyar TL para girişi dikkat çekti. Analistler; “değerli TL” ana senaryosunda, sepet kurda benzer performansın devam etmeyebileceği uyarısında bulunuyor.

Bu 2 gelişmeye dikkat! Altın fiyatlarında düşüş yaşanır mı?

Bu 2 gelişmeye dikkat! Altın fiyatlarında düşüş yaşanır mı?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda, 30 Ağustos Cuma resmî tatil günü sebebiyle haftanın son işlem günü başlarken, döviz kurlarında da hareketlilik devam ediyor. Dün gece sığ piyasada 34,40 TL’yi gören dolarda günlük kapanış 34,05’ten gerçekleşti. Bugünkü işlemler de sınırlı yükselişle başladı.

29 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 29 Ağustos 2024 dolar fiyatı 34,14 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 34,08-34,21 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Öte yandan Euro da 38,01 TL’den güne başlıyor. Dolar ve Euro’dan oluşan sepet kur 36,00 TL’nin hemen üzerinde bulunuyor.

SEPET KUR, AYLAR SONRA…

Ağustos ayına sepet kur 34,50 TL’den başlamıştı. Böylece sepet kurda aylık yükseliş %5’e yaklaştı. Bu prim, dövize endeksli yatırım fonlarında dikkat çeken getirilere işaret etti. Garanti, TEB ve Osmanlı Portföy tarafından yönetilen döviz fonlarında aylık getiri %7,59-%6,62 arasında değişti.

TÜFE’Yİ GERİDE BIRAKTI

Döviz fonlarının son bir aylık getirisi sadece altının gerisinde kaldı. Buna karşılık ağustosta %4 olarak gerçekleşen TL getirisi ve %2,5 civarında beklenen aylık TÜFE’nin üzerinde gerçekleşti. Analistler, “değerli TL” ana senaryosunda, döviz fonlarında bu performansın devam etmeyebileceğini belirtiyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞİ

Bu arada özellikle son 1 haftalık süreçte Deniz Portföy, Ak Portföy, QNB Finans Portföy ve İş Portföy tarafından yönetilen döviz fonlarına, toplamda 18 milyar TL civarında bir para girişi gerçekleştiği de görüldü. Söz konusu miktar yaklaşık olarak 525 milyon dolarlık bir büyüklüğe işaret etti.

DOLAR 2024 BEKLENTİ VE HEDEF

Öte yandan yabancı bankaların da “TL’nin güçlü kalmaya devam edeceği” yönünde tahminleri devam ediyor. Alman Deutsche Bank analistleri, TL’de “uzun pozisyon” beklentisini tekrarlayarak, önümüzdeki aylarda döviz kurlarında daha sınırlı artışların yaşanabileceği değerlendirmesinde bulundu.