Dolarda yükseliş sürecek mi? Uzman isimden kritik uyarı

Dolarda son dakika! 23 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,95 TL’den güne başlarken, döviz bürolarında satış fiyatı 34,15’e kadar yükseldi. ‘Kur gidecek’ söylentilerinin arttığını belirten Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Japonya’daki şok ve yabancı çıkışlarıyla birlikte bu ay kurda, TÜFE kadar bir artış yaşanacak gibi görünüyor. Rasyonel politikalar devrede. Hedef, enflasyonu düşürmek. Mevcut durumda kurlarda ciddi yükseliş beklenmemeli” uyarısında bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, döviz kurlarında da sınırlı yükselişin devam ettiği görülüyor. Bu hafta ortasında bankalar arası piyasada dolar 34,05 TL ile zirve yaptı. Ardından kurlarda tansiyon bir miktar düşse de zirve seviyelere yakın seyir sürüyor.

İlgili Haberler Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para

23 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 23 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,95 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 34,05-34,15 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Son 2 günde iki piyasa arasında makasın bir miktar açılması dikkat çekmişti. Dolarda 33,85 TL destek e 34,05 TL direnç olarak izleniyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasalarda son günlerde dövizde yükseliş yaşanacağına dair söylentilerin arttığını belirten ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “5 Ağustos’ta Japonya’daki şokun ardından içeride ‘carry trade’ işlemleri bir miktar etkilendi. Ve borsadan da yabancı çıkışı var. Bunlar kur üzerinde etkili” dedi.

İlgili Haberler Petrol ve doğalgaz üretiminde yeni rekor! Bakan Bayraktar duyurdu

TL’DE DEĞERLENME BİTİYOR MU?

Dolarda haziranda %1,2 ve temmuzda %1,5 artış yaşandığını hatırlatan Eryılmaz, “Ağustosta ise şu ana kadar %2,5 artış var. Bu ay TÜFE eklentisi de %2,5 civarında. Bu tabloda uzunca bir süredir TL’de, aylık bazda reel değerlenme yaşanmayacağı bir sürece tanıklık edebiliriz” tespitinde bulundu.

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Son iki ayda KKM’den 14 milyar dolar çıkışa karşılık döviz mevduatlarının 3,3 milyar dolar arttığını belirten Eryılmaz, “Gelinen noktada TÜFE kadar artan bir kur var. Mevcut politikalar sürdükçe ve beklenmedik bir gelişme yaşanmadıkça dövizin kontrolden çıkması beklenmemeli” diye konuştu.

SPEKÜLASYONA KAPILMAYIN

‘Kur gidecek’ söylentilerine kapılmaması gerektiğini belirten Eryılmaz, “Bunlar yanıltabilir. Rasyonel politikaların hedefi enflasyonu düşürmek. Dolayısıyla kurda güçlü yükseliş beklememek lazım. Döviz riskine karşı korunmak isteyenler için gram altın daha doğru bir tercihi olabilir” ifadelerini kullandı.