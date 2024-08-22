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Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası rezervlerinde 2.6 milyar dolarlık artış yaşandı. Toplam rezervler, 150 milyar 233 milyon dolardan, 152 milyar 915 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası, haftalık rezervlerini açıkladı. Toplam rezervlerdeki artış dikkat çekti. 

16 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 150 milyar 233 milyon dolardan, 152 milyar 915 milyon dolara çıktı. 

 

Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para - 1. Resim

ALTIN REZERVLERİ DE ARTTI

Brüt rezervler 92 milyar 330 milyon dolardan 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi. 

Altın rezervleri ise 57 milyar 903 milyon dolardan 58 milyar 769 milyon dolara geldi. 

NET ULUSLARARASI REZERVLER 

Bir önceki hafta 46 milyar 903 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 882 milyon dolar artarak 47 milyar 785 milyon dolara çıktı. 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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