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Haberler > Ekonomi > Merkez faizi düşürecek mi? Morgan Stanley'in ardından Citi'den de yıl sonu tahmini geldi

Merkez faizi düşürecek mi? Morgan Stanley'in ardından Citi'den de yıl sonu tahmini geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez faizi düşürecek mi? Morgan Stanley&#039;in ardından Citi&#039;den de yıl sonu tahmini geldi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faiz kararı sonrası, Citi Bank'tan dikkat çeken bir tahmin geldi. Morgan Stanley'in aksine bu yıl faiz indirimi bekleyen Citi, yıl sonu faiz tahminini açıkladı. 

Merkez Bankası dün ağustos ayı faiz kararını açıkladı. Son 5 aydır faizi yüzde 50'de sabit bırakan Merkez'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

MORGAN STANLEY VE CİTİ'NİN TAHMİNLERİ FARKLI 

Dün bir rapor yayımlayan Morgan Stanley, bu yıl Merkez'den faiz indirimi beklemezken, bir tahmin de Citi'den geldi. Citibank ise yıl sonuna kadar faizin yüzde 45'e düşmesini bekliyor. 

Merkez faizi düşürecek mi? Morgan Stanley'in ardından Citi'den de yıl sonu tahmini geldi - 1. Resim

Citi'nin TCMB'nin dün gerçekleştirdiği PPK toplantısından çıkan kararlara ve yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmesi şöyle:

"Beklendiği üzere TCMB Ağustos toplantısında faiz oranlarını sabit tutmuş (%50), parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini gerekçe göstermiş ve enflasyon risklerine karşı duyarlılığını yinelemiştir.

Karara eşlik eden açıklamada, aylık enflasyonun ana eğiliminin Temmuz ayında bir miktar yükselmekle birlikte ikinci çeyrek ortalamasının altında kaldığı, iç talebin enflasyonist etkilerinin azalarak yumuşamaya devam ettiği, hizmet enflasyonu ve enflasyon beklentilerindeki katılık ile jeopolitik gelişmelerin enflasyonist riskleri canlı tuttuğu ve beklentiler ile fiyatlama davranışlarının TCMB tahminlerine uyumunun daha belirgin hale geldiği vurgulanmıştır.

Merkez faizi düşürecek mi? Morgan Stanley'in ardından Citi'den de yıl sonu tahmini geldi - 2. Resim

PPK ayrıca ihtiyaç duyulması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı yönündeki kararlılığını tekrarlamıştır.

İleriye dönük olarak, para politikasının gelecekteki seyrinin temel olarak ekonomideki olası yavaşlamanın hızı, para biriminin performansı ve rezervlerin gelişimine bağlı olarak şekilleneceğini düşünüyoruz. 

TCMB Kasım ayına kadar beklemede kalacak ve politika faizini yılsonunda yüzde 45 seviyesinde görecektir. İleriye baktığımızda, piyasa katılımcılarının belirtilen risklere daha fazla dikkat edeceğine inanıyoruz."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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