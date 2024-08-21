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Merkez Bankası 2024'te faiz indirimi yapacak mı? Morgan Stanley'den dikkat çeken analiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası 2024&#039;te faiz indirimi yapacak mı? Morgan Stanley&#039;den dikkat çeken analiz

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın faizi 5 ay üst üste yüzde 50'de sabit bırakmasının ardından ABD'li Morgan Stanley'den dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi. Dev banka Merkez Bankası'nın 2024 boyunca faizlerde herhangi bir değişiklik yapmayacağını öngördü. İşte detaylar...

Merkez Bankası dün faiz kararını açıkladı. Nisan, mayıs, haziran ve temmuzda olduğu gibi ağustosta da faiz yüzde 50'de sabit kaldı. Bu gelişme sonrası "Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak?" sorusu gündem oldu. Dünyaca ünlü bankalardan ABD'li Morgan Stanley'den konuya ilişkin dikkat çeken bir analiz geldi. 

YIL SONUNDA FAİZ NE KADAR OLACAK?

Morgan Stanley ekonomistleri, Merkez Bankası'nın 2024'te faizlerde değişiklik yapmayacağını öngördü. Bankaya göre yıl sonuna kadar faizler yüzde 50'de sabit kalacak. 

Merkez Bankası 2024'te faiz indirimi yapacak mı? Morgan Stanley'den dikkat çeken analiz - 1. Resim

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ENFLASYON VURGUSU 

Bankanın raporunda, politika yapıcıların faizi değiştirmeden ve ek araçlar konusunda yeni bir sinyal verilmeden 'şahin bir sürpriz' yapmayı başardıkları belirtildi. 

Morgan Stanley ekonomisti, TCMB’nin sözlü yönlendirmesinin, aylık enflasyon eğiliminin yüzde 1,5’e sürdürülebilir bir şekilde düşmesi ve enflasyon beklentileri ile tahmin aralığı arasındaki farkın daralması öncesinde faiz indirimi adımlarına başlanmasının pek olası olmadığını açıkça ortaya koyduğunu ve “bunun yakın vadede faiz indirimi adımlarına pek fazla alan bırakmadığını” söyledi.

Merkez Bankası 2024'te faiz indirimi yapacak mı? Morgan Stanley'den dikkat çeken analiz - 2. Resim

GEVŞEME ADIMLARI ERTELENECEK 

Açıklamada yapılan değişikliklerin faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutma niyetini işaret ettiği öngören Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük, büyümedeki yavaşlamanın daha da arttığına dair işaretler gelirken verilen mesajların yakın vadede gevşeme adımlarının atılmasına yönelik beklentileri erteleme amacını yansıttığını belirtti.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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