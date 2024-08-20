Karar metninde dikkat çeken ifade! Merkez'in faiz indirimi için tek şartı var 

5 aydır faizi sabit bırakan Merkez'in ne zaman indirim adımı atacağı merak konusu. Karar metninde yer alan ifadede, faiz indirimi için enflasyonda düşüş işaret edildi. Ekonomistler ise faiz indiriminin kasım ayında başlamasını bekliyor.

Merkez Bankası ağustos ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Son faiz artışını martta yapan Merkez, nisan, mayıs, haziran ve temmuzun ardından ağustosta da faizi yüzde 50'de sabit bıraktı.

MERKEZ BANKASI NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Merkez'in 5 aydır üst üste faizi sabit bırakmasının ardından "Faiz ne zaman düşecek?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Karar metninde konu hakkında dikkat çeken bir ifade yer aldı.

Merkez'in karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

EKONOMİSTLER KASIM AYINI İŞARET EDİYOR

Böylece faiz indirimi için enflasyonda belirgin bir düşüş bekleneceği bir kez daha vurgulanmış oldu. Ekonomistlere göre Merkez'in kasım ayında faiz indirmesi bekleniyor.