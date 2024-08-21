Kurlarda tansiyon yüksek! Dolar kritik seviyenin üzerine çıktı

21 Ağustos 2024 dolar fiyatı bankalar arası piyasada 33,89 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise 33,92-34,02 alım-satım aralığında seyrediyor. Böylece fiziki dolar satış fiyatı kritik 34,00 TL barajını aşarak yeni rekorunu gördü. Kurlardaki hareketliliğin, sıcak para hareketleri ve KKM çıkışlarından kaynaklandığı belirtiliyor. Aynı zamanda ‘erken faiz indirimi’ söylentileri de piyasada ‘endişe kaynağı’ oluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın en önemli gündem maddelerinden olan TCMB faiz kararı, “beklentilere paralel” olarak gerçekleşti. Politika faizi %50’de sabit kalırken, sıkı para politikası vurgusu devam etti. Buna rağmen döviz kurlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor.

21 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 21 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,89 TL’den güne başlıyor. Ancak Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 33,92-34,02 alım ve satım aralığında seyrediyor. Böylece fiziki döviz satış fiyatı 34,00 TL barajını aşarak yeni rekor seviyeyi gördü. Bir haftalık yükseliş de %0,2’ye yaklaştı.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Dolarda kısa vadede 33,80 destek ve 34,00 direnç olarak izleniyor. ‘Carry trade’ getirileri için kritik olan gecelik faiz oranı ise dün %49,35 olarak gerçekleşti. Kurdaki hareketle birlikte ‘carry trade’ getirisinin de başa baş seviyelere yaklaşmasının, sıcak para girişini bir miktar frenleyebileceği belirtiliyor.

FAİZ İNDİRİMİ TARTIŞMALARI

Bu arada “sıkı para politikası” duruşu korunmasına rağmen faiz indirimi söylentilerinin artmasının da endişe kaynağı olduğu ifade ediliyor. Ekonomistler, enflasyonist beklentilerin hâlâ yüksek seyretmeye devam ettiğini ve bu beklentilerin, kurlardaki hareketliliğe karşı hassas olduğunu söylüyor.

“SADECE FAİZ YETERSİZ”

Dünkü TCMB kararı sonrası bir paylaşımda bulunan Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu; sıkı para politikasının, iç talepte yavaşlamada etkili olduğunu ancak piyasadaki enflasyon beklentilerindeki katılığın giderilmesi için, yapısal reformların ve maliye politikasının da devreye girmesi gerektiğini ifade etti.