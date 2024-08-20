TCMB’den ilk sinyal geldi! Dolar ve altından yeni rekorlar

Piyasalarda son dakika! Son günlerde hareketlenen dolar ve altından yeni zirve geldi. Dolar bugünkü işlemlerde 33,89 TL ile rekor kırdı. Gram altın da 2756 TL ile zirve tazeledi. TCMB’nin “sıkı para politikası vurgusu” devam etse de bugünkü PPK karar metninde “talepte yavaşlama” ve “enflasyonist etkilerde azalma” ilk defa bir arada telaffuz edildi. Bu üslup, para politikasında gevşeme öncesi ilk sinyal olarak algılandı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda bugün merakla beklenen Merkez Bankasının faiz kararı, beklenti dahilinde açıklandı. Yatırım araçlarının fiyatlarında ise dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Politika faizinin %50’de sabit bırakıldığı kararın ardından, dolar ve altından yeni rekor denemesi geldi. Borsada ise dünkü sert yükseliş sonrası bugün daha yatay bir gün yaşandı.

DOLAR VE ALTINDAN REKOR

Bankalar arası piyasada 20 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,89 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü. Serbest piyasada gram altın ise 2756 TL ile rekor kırdı. TCMB’nin, bugün sıkı para politikası vurgusuna rağmen, kurlarda yukarı hareketlilik devam etti. Dolardaki artış, gram altın fiyatını da yukarı taşıdı.

TAHVİL YÜKSELDİ, BORSA HIZ KESTİ

Öte yandan iki yıllık tahvil faizi bugün %1’in üzerinde artarak 42,30’u aştı. Bu gelişme, Türk tahvillerden bir miktar çıkış yaşandığına işaret etti. Bu arada KKM hesaplarından çıkan paranın da bir kısmının dövize geçtiği ve bütün bu gelişmelerin, kurlardaki hareketi desteklediği ifade ediliyor.

TCMB’DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Ekonomistler; daha önceki PPK kararlarının ardından yayımlanan metinde, “ekonomide yavaşlama” ve “enflasyonist baskı” ifadelerinin birlikte kullanıldığını belirterek, “Ancak bugünkü metinde talepte yavaşlama ve enflasyonist etkilerde azalma bir arada telaffuz ediliyor. Dolayısıyla TCMB, bir şeylerin yolunda gitmeye başladığını ifade ediyor. Bunun böyle devam etmesi halinde, ekim ve sonrasında faiz indirimi beklenebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.