Altın'da düşük ayarlı tuzak! Sosyal medya kuyumcularına dikkat edin

E-Ticaret siteleri veya sosyal medyadan ‘ucuza altın’ sloganlarıyla satış yapanlara dikkat… Kargo ile kapıya kadar gelen yatırımlık altın veya takıların birçoğunda problem çıkıyor. Kuyum sektörü “Ya düşük ayarlı ya da sahte oluyor. Bu işin bir maliyeti var, bu kadar ucuza altın olmaz” diyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ- Güvenli liman olarak bilinen altına vatandaşların ilgisi sürüyor. Fiyatların yukarı yönlü hareketi, yastık altı yatırımını artırıyor. Kuyumcular ve Kapalıçarşı’daki hareketlilik dikkat çekiyor. Vatandaşlar hem yatırım hem de takı amaçlı altına yönelirken, internetten ucuza satılan ürünlere dikkat etmek gerekiyor. Üretici olduklarını iddia eden bazı firmalar, sosyal medya ve e-Ticaret siteleri üzerinden satış yapıyor. ‘Yerinden ucuza alın’ ‘üreticiden tüketiciye’ ‘kuyumcu değiliz kiramız yok’ gibi sloganlarla yapılan bu satışların çoğu hüsranla sonuçlanıyor.

AYARI DÜŞÜK YA DA SAHTE

Markalı olmayan, garantisi bulunmayan, merdiven altında üretilen ve sertifikasız olan bu ürünler kargo ile kapıya kadar gönderiliyor. Ancak çoğu ürün düşük ayarlı veya sahte geliyor. Öte yandan değişim de kabul edilmiyor. Bu nedenle tüketicilerin e-Ticaret siteleri veya sosyal medyadan aldıkları altınlara dikkat etmeleri gerekiyor. Kuyumculuk işiyle uğraşan Ramazan Özsoy, altın fiyatlarının artması nedeniyle yatırım için alımların arttığını belirterek “Ülkemizde genelde altın düşerken değil yükselirken alınıyor. Bugünlerde ciddi bir alım talebi var.

Ancak belli bir kesim de sosyal medya veya internet ilanlarına kanarak alım tercihini o alanda değerlendiriyor. İnternet üzerinden yapılan altın alımlarına dikkat etmek gerek. Video ve fotoğraflarla insanları kandırabiliyorlar. Bir müşterimiz Mardin’den bir altın takı seti aldı, ardından bize teyit için getirdi. Alınan ürünün 14 ayar olduğu söylenmiş, ancak ürün 8 ayar çıktı. 65 bin lira para ödemiş, bugün bozdurmaya kalksa 25 bin etmez. Ciddi zarar etti. Bir diğer müşterimiz de toplu çeyrek alımı yapmış ve çeyreklerde biri sahte çıktı. Bunun gibi durumlarla yaşanabiliyor” dedi.

DEĞİŞİM VEYA İADE YOK

İnternet üzerinden altın alımlarında değişim olmadığına dikkat çeken Ramazan Özsoy “Bizim toplumun bir kuyumcusu vardır tüm alışverişini oradan yapar ve güven sağlanmıştır. Ancak burada ürünü kimden aldığınızı bilmiyorsunuz. Ürün sahte ya da ayarı düşük çıktığında değişim kabul edilmiyor. Satıcı bu kez alıcıyı suçluyor. Mutlaka tanınmış ve bilindik firmalar ile çalışın, çünkü sahte veya ayarı düşük ürünü çıplak gözle anlamanız mümkün değil” diye

konuştu.

İlgili Haberler Gram altın yatırımcılarına için beklenen tarih! İslam Memiş rakam vererek açıkladı

GÜVENİLİR FİRMALARI TERCİH ETMEK GEREK

AgaKulche Kıdemli Satış ve Tedarik Müdürü Ali Canbaz, gazetemize şu değerlendirmeyi yaptı:

İnternetten altın alırken güvenlik çok daha ön plana çıkıyor. Tüketici firmanın, markanın bilinirliğini, geçmişini ve daha önce alışveriş yapmış kişilerin memnuniyet ile ilgili yorumlarını mutlaka incelemeli. Bilindik markaların tercih edilmesi olası suistimalleri en aza indirgeyecektir. Gönderilerin sigortalı olarak gönderilmesi ayrıca büyük önem arz ediyor. İstanbul Kuyumcular Odasının (İKO) tüketicinin korunmasına dönük çıkarmış olduğu ‘İKO Güvence Etiketi’ bu konuda önemli bir güven vermektedir. Tüketicinin mağduriyeti hâlinde bizzat İKO devreye girerek, oluşturulan hakem heyeti ile tüketicinin mağduriyetini gidermektedir.