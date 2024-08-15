Gram altın yatırımcılarına için beklenen tarih! İslam Memiş rakam vererek açıkladı

ABD'de enflasyon verilerinin açıklamasının ardından piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş borsa, euro ve dolar tahminlerini açıklayarak, merkez bankalarının faiz indirimi yapıp yapmayacağına değindi. Gram altın için yıl sonu tahmininde bulunan Memiş, "Ağustos sonuna kadar 2 bin 730 seviyesini beklemeye devam edeceğim. Yıl sonu öngörümüz 3 bin 3 bin 500 lira aralığı" dedi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı. ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından yurt içi ve yurt dışı piyasalarda hareketlilik yaşandı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklanan rakamların ardından borsa, dolar, euro, ve gram altın fiyatlarına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

"Daha önce de sık sık belirttiğim gibi TCMB, Kasım’da 250 bp Aralık’ta 250 bp faiz indirimine gitmesini bekliyorum. Diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de faiz indirim sürecine başlamasını bekliyorum.

Yılın 3. ve 4. çeyreğini merkez bankaların faiz indirimi yapacağı dönemler olarak görebiliriz.

İNDİRİM OLURSA NE OLUR?

Merkez bankaları faiz indirimine gidince ne olacak? Benim baktığım yerden bir şey değişmez. Dünya ve ekonomileri iyi bir yere gitmiyor. Faizin ayarlarıyla oynamak ferahlamak anlamına gelmiyor.

Faizler gerilediğinde dolar karşısındaki varlıklar değer kazanır, dolar endeksi 100 seviyesinin altına sarkar. Mevduat faizinde olanlar üzülebilir. Kredi muslukları açılabilir, konut fiyatları talep karşısında yükselebilir. Kira fiyatları da haliyle gerilemeyebilir.

BORSA VE DOLAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI

BİST 100 endeksi 9 bin 865 puan seviyesinde. 0.545 puan kaybı var. 9 bin 850- 10 bin 200 puan aralığını bu haftanın özelinde takip edeceğinin söylemiştim. Borsa tarafında biz beklemeye devam ediyoruz.

Dolar kuru 33 lira 55 kuruş seviyesinde. Yatay baskılanma süreci devam ediyor. Ne zamanki bu baskılanma süreci kalkar dolar kurundaki yıl sonu öngörümüz belliydi. Yıl sonunda 40-45 bandını beklemeye devam ediyoruz.

ONS ALTIN DEĞERLENDİRMESİ

Ons altın 2 bin 457 dolar seviyesinde. Enflasyon verisi açıklandıktan sonra geriledi. Ons altın tarafında 2 bin 380-2 bin 480 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Ortadoğu'da gerilim artarsa 2 bin 520 - 2 bin 540 dolar seviyeleri var yukarda.

Biraz da Fed'e odaklandık. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. 2 bin 600 devamında 3 bin dolar seviyesiyle ilgili beklentimde değişiklik yok.

GRAM ALTINDA İÇİN TARİH VERDİ

Gram altın fiyatı bu hafta serbest piyasalarda 2 bin 705 lira seviyesini 2 kez test etti. Ağustos beklentimiz 2 bin 730 lira seviyesiydi. Tekrar ons altını takip etmeyi sürdüreceğiz.

Ons altın nereye gram altın oraya. Gram altın ons altına göre hareket edecek. Ağustos sonuna kadar 2 bin 730 seviyesini beklemeye devam edeceğim. Yıl sonu öngörümüz 3 bin 3 bin 500 lira aralığı."