Bakan Şimşek, ekonomide yeni gelişmeyi böyle duyurdu: 3 yıl sonra yüzde 7'nin altına indi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Ağustos 2024 16:18 - Güncelleme: 20 Ağustos 2024 16:27 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvilinin getirisinin 3 yıl sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indiğini belirtti. Bakan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz." dedi.