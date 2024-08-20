Bakan Şimşek, ekonomide yeni gelişmeyi böyle duyurdu: 3 yıl sonra yüzde 7'nin altına indi
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvilinin getirisinin 3 yıl sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indiğini belirtti. Bakan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvili getirisindeki değişimle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bakan Şimşek, "10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indi." dedi.
Bakan Şimşek paylaşımının devamında şunları aktardı:
"Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi.
Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor.
Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz."
Kaynak: Türkiye Gazetesi