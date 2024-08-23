Fiziki gram fiyatı, önden gidiyor! Altın Kapalıçarşı’da arayı açıyor

Altında son dakika! Son günlerde döviz kurlarında bankalar arası piyasa ile Kapalıçarşı arasında açılan fark, altında da kendini gösteriyor. 23 Ağustos 2024 gram altın fiyatı bankalar arası piyasada 2725 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı 2810 TL’den gerçekleşiyor. Geçen hafta gram altında 40 TL olan iki piyasa arası fiyat farkı, fiziki talebin artmasıyla birlikte bugün 85 TL’ye kadar yükseldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında haftanın son işlem gününde gözler Jackson Hole Sempozyumuna çevrildi. Bu hafta ortasında zirve seviyelerden gelen kâr satışları dün de devam etmiş ve ons altın fiyatı 2470 dolara kadar gerilemişti. Bugün ise fiyatlarda daha dengeli görünüm izleniyor.

İlgili Haberler Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para

23 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN

Bankalar arası piyasada 23 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2720 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2775-2810 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Fiziki gram satış fiyatı ile spot piyasada arasında geçen hafta 40 TL olan farkın, bugün 85 TL’ye kadar yükseldiği görülüyor.

İlgili Haberler Dolarda yükseliş sürecek mi? Uzman isimden kritik uyarı

2700 TL DESTEĞİNE DİKKAT!

Son günlerde dövizde de bankalar arası piyasa-Kapalıçarşı farkı açılmıştı. Benzer görünüm gram altında da yaşanıyor. Bu arada çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 585 TL, yarım altın 9 bin 160 TL ve tam altın da 18 bin 265 TL’den satılıyor. Gram altında 2700 TL korunması gereken kritik destek olarak gösteriliyor.

23 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN

ABD’de faiz indirimi ve seçimlerin yaklaşması, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının talebi ile destek bulan ons altın fiyatı bu sabah 2490 dolara yakın seyrediyor. FED’den çeyrek puanlık indirim tahmini %73,5’e kadar yükseldi. Dolar endeksinde de 101,35 seviyesine yakın zayıf görünüm devam ediyor.

İlgili Haberler Petrol ve doğalgaz üretiminde yeni rekor! Bakan Bayraktar duyurdu

POWELL, HANGİ MESAJI VERECEK?

FED Başkanı Powell’ın Jackson Hole Sempozyumunda bugünkü konuşmasında faiz indirimi konusunda daha net sinyal vermesinin beklendiğini belirten Altın ve Para Piyasası Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “İçeride de dolarda bir hareketlilik söz konusu. Dolayısıyla altında mevcut pozisyonlar korunmalı” dedi.