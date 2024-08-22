Altında rüzgâr tersine mi döndü? Fiyatlarda dikkat çeken düşüş 

Piyasalarda son dakika! Bu hafta rekor seviyeleri test eden altın fiyatları, bugün yüzde 1’in üzerinde geriledi. Kâr satışları hızlandı, ons altın 2475 dolar ve gram altın 2695 TL’ye kadar çekildi. Analistler, bu seviyelerin kritik destek olduğunu belirtiyor. Öte yandan dolar 34,00 TL’nin hemen altında konumlanırken, Borsa İstanbul’da yatay görünüm devam ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Altın fiyatlarında hafta ortasında rekor denemelerinin ardından gözlemlenen yorgunluk emareleri, bugün hızlı kâr satışına dönüştü. Dolarda 34,00 TL’nin hemen altında denge arayışı sürerken, Borsa İstanbul ise düşük hacimle birlikte yatay seyrini sürdürüyor.

ALTINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Bu hafta ons altın fiyatı 2532 dolar ve serbest piyasada gram altın fiyatı 2756 TL ile tüm zamanların rekor seviyesini görmüştü. Bugünkü işlemlerde ons altın 2475 dolar ve gram altın da 2 bin 695 TL’ye kadar geriledi. Hızlı yaşanan yükselişin ardından kâr satışlarının da hızlı gerçekleştiği görülüyor.

BU SEVİYELERE DİKKAT!

Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı 2750 TL satış fiyatına kadar çekilirken, çeyrek altın akşam saatlerinde 4 bin 545 TL, yarım altın 9 bin 80 TL ve tam altın da 18 bin 105 TL’den satılıyor. Analistler ons altında 2475 dolar ve gram altında 2695 TL’nin, kritik destek noktaları olduğunu belirtiyor.

DOLAR DAHA SAKİN

Hafta başından itibaren “sınırlı yukarı eğilim” sergileyen dolar, bugün yatay hareket etti. Bankalar arası piyasada işlemler 33,91 TL’den devam ediyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise dolar satış fiyatı 34,10 TL’ye yakın seyrediyor. Euro’da ise fiyatlamalar 37,58-37,78 TL bandında takip ediliyor.

BORSADA SES YOK!

Öte yandan Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bugünkü işlemlerde 10 binin üzerini test etse de öğleden sonra dönüşe geçti. Endeks, kapanışa doğru 9900’e yakın seviyelerde yatay görünümünü koruyor. İletişim sektör hisselerinde daha belirgin atışlar dikkat çekerken, diğer sektörlerde sınırlı değişimler izleniyor. Analistler borsada 9850’nin ilk kritik desek olarak izlenmesi gerektiğini vurguluyor.