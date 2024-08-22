Fitch’ten yeni not artışı gelebilir! Borsada bu sektöre dikkat

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 10 bine yakın yatay seyrini sürdürürken; analistler, ekonominin ve para politikasının normalleştiği bir ortamda Bankacılık sektörünün tekrar öne çıkabileceğini belirtiyor. Eylülün ilk haftasında Fitch’ten not artışı gelmesi halinde, bu gelişmenin, en fazla banka hisselerine olumlu yansıyabileceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde %0,78 değer kaybederek 9904 puandan kapanış yaptı. BİST100 endeksine dahil şirketler arasında yer alan TeknoSA, TUKAŞ Gıda, Kayseri Şeker, Kale Seramik ve Göltaş Çimento %9,97-%3,02 arası primle en fazla yükselen hisseler oldu. KOZAL, THYAO, EREGL, ISCTR ve KCHOL; işlem hacmi en yüksek hisseler arasında yer aldı.

ENDEKSTE BU SEVİYELER KRİTİK

Borsada son 2 haftalık süreçte yukarıda 10.100-10.200 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığı, 10 binin üzerinde “kalıcılık” sağlanamadığı ancak endeksin belli desteklerde tutunmayı başardığı görülüyor. Bu anlamda BİST100 için 9850-9700 destek bandı önemini koruyor. Bu seviye üzerinde tutundukça, orta ve uzun vadeli “biriktirme” fırsatlarının değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

BORSADA BU SEKTÖRE DİKKAT!

BİST100 endeksinin mevcut seviyelerde ‘dinlendiğini’ belirten Tacirler Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Mustafa Avcı, “Eylül ile birlikte hareketlilik başlayabilir. Pandemi sonrası dönemde Havacılık sektörü ön plana çıkıyordu. Şimdi ise ekonominin ve para politikasının normalleştiği bir ortamda Bankacılık sektörüne dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

BANKA HİSSELERİ HEDEF FİYAT

Son bir aylık dönemde BİST100 endeksinde %11,35 oranında bir gerileme yaşanırken, Bankacılık Endeksindeki (XBANK) düşüş %13,71 olarak gerçekleşti. Yine son 1 aylık dönemde aracı kurumlar tarafından, gelecek 1 yıllık dönemde banka hisseleri için hedef fiyat beklentileri ise şu şekilde sıralandı:

-Akbank hissesi için, HSBC Yatırım 72,00 TL (Son kapanış: 59,15);

-İş Bankası C hissesi için, ICBC Yatırım 22,00 TL (Son kapanış: 13,34);

-Garanti Bankası hissesi için, İş Yatırım 165,00 TL (Son kapanış: 112,40);

-Yapı Kredi Bankası hissesi için de Ziraat Yatırım 40,80 TL (Son kapanış: 30,26) hedef fiyat tahmininde bulundu.

GÖZLER FITCH’E ÇEVRİLDİ

6 Eylül Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından Türkiye not güncellemesinin geleceğini hatırlatan analistler, “Not artışı halinde bundan en olumlu etkilenecek sektör de Bankacılık olabilir” değerlendirmesinde bulundu.