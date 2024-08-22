Alım için bu seviyeler kritik! Altın yatırımcısı şimdi ne yapacak?

22 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2730 TL ve ons altın fiyatı 2502 dolardan güne başlıyor. FED, son toplantı tutanaklarında faiz indirimine yeşil ışık yaptı. Orta Doğu’da ise ateşkes umutları bir defa daha sonuçsuz kaldı. Şartların altın fiyatlarını desteklediğini belirten analistler, “Geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Gram için 2650 – 2700 TL aralığı yeni alım yapacaklar için fırsat verebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Altın fiyatlarında zirveye yakın seyir devam ederken, dün akşam açıklanan son FED toplantısına dair tutanaklardan kritik sinyaller geldi. Öte yandan Orta Doğu’da ABD’nin arabuluculuğunda devam eden ateşkes müzakerelerinde de bir sonuç alınamadı. Her iki gelişme de altın fiyatları tarafından yakından takip ediliyor.

22 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN

Serbest piyasada 22 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2730 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2762-2802 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın 4 bin 570 TL, yarım altın 9 bin 135 TL ve tam altın da sabah saatlerinde 18 bin 210 TL’den satılıyor.

22 AĞUSTOS 2024 ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2502 dolardan güne başlıyor. Dolar endeksinde (DXY) 101,00 seviyesine yakın zayıf görünüm ve ABD 2-10 yıllık tahvil faizlerinde de %4 seviyesinin altında seyir devam ediyor. Her iki gösterge de dolarda zayıflığa işaret ederek altın fiyatlarını destekliyor.

FED ‘YEŞİL IŞIK’ YAKTI

Gözler eylül ayında FED’in yapacağı faiz indirimine çevrilirken; 30-31 Temmuz'da düzenlenen toplantı tutanakları dün yayımladı. Buna göre FED üyelerinin çoğunun, eylülde faiz indirimine yeşil ışık yaktığı görüldü. Son beklentilere göre; çeyrek puanlık indirim %67,50 oranla ağırlıklı olarak fiyatlanıyor.

ORTA DOĞU’DA SON DURUM

Öte yandan gözler bir yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, dokuzuncu defa gerçekleştirdiği Orta Doğu müzakerelerine çevrilmişti. Blinken, temaslarını tamamlayarak bölgeden ayrıldı. Herhangi bir ateşkes kararının açıklanmaması üzerine, müzakerelerde bu defa da netice alınmadığı anlaşıldı.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Analistler; ons altında FED beklentisinin bir miktar fiyatlandığını, bu sebeple yükselişin bir miktar hız kestiğini, jeopolitik risklerin de devam ettiğini belirterek; altında geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini ve gram altında yeni alım aralığının 2650-2700 TL bandı olarak takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.