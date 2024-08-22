Kapalıçarşı'da fark yükseliyor! Dolarda makas yeniden açılıyor

Dolarda son dakika! 22 Ağustos 2024 dolar fiyatı bankalar arası piyasada 33,92 TL’den güne başlarken; Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında satış fiyatı 34,15 TL’ye kadar yükseldi. Reel kesimdeki sıkıntılar, ‘erken faiz indirimi’ söylentileri ve KKM’den dövize geçişlerin artması kurlarda bir miktar tansiyonu yükseltti. Ancak yabancı kurumlar; TCMB’nin enflasyona odaklandığını ve yakın zamanda faiz indirimi beklenmemesi gerektiğini vurguluyor.

Alım için bu seviyeler kritik! Altın yatırımcısı şimdi ne yapacak?

Alım için bu seviyeler kritik! Altın yatırımcısı şimdi ne yapacak?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda dövizde yaşanan hareketlilik dikkatle takip ediliyor. Dolar, zirveye yakın konumunu korurken; Goldman Sachs analistleri, Türkiye dolara yerel ilginin tekrar arttığını ve bu durumun “beklentilerde bir miktar bozulma göstergesi” olabileceğini bildirdi.

22 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 22 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,92 TL’den, dünkü kapanışa yakın seviyelerden güne başlıyor. Döviz bürolarında ise 34,05-34,15 TL alım ve satım aralığına yükseldi. Kapalıçarşı’da makasın açılması dikkat çekti. Spot piyasada 33,85 destek ve 34,00 direnç olarak takip ediliyor.

DÖVİZ HESAPLARINDA SON DURUM

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı en son 5 Temmuz ile son eren haftada 162,50 milyar dolara kadar gerilemiş ve bu seviye DTH’larda yılın en düşük noktası olarak kayıtlara geçmişti. Veri setinde son açıklanan 9 Ağustos haftasında ise DTH’ların büyüklüğü 167,92 milyar dolara kadar yükseldi.

5 HAFTADA 5,42 MİLYAR $

Söz konusu dönemde yerlilerin döviz mevduatında 5,42 milyar dolarlık artış gerçekleşti. Bunun 3,67 milyar doları, ticaret işlemlerinde kullanılmak üzere şirket alımlarından kaynaklandı. Geçen haftaya dair son veri ise bugün açıklanacak. DTH’larda 170 milyar dolara doğru ivmelenme bekleniyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Analistler; son dönemde reel kesimden gelen konkordatolar başta olmak üzere olumsuz sinyallerin “erken faiz indirimi” endişelerini artırdığını, aynı zamanda KKM’den dövize geçişlerin yaşandığını, bu sebeple kurlarda bir miktar yukarı yönlü hareketlilik yaşandığını ifade ediyor.

TCMB NE ZAMAN FAİZ İNDİRİR?

TCMB, son toplantıda sıkı para politikası vurgusu yapmış, aylık enflasyonu dikkate alacağını bildirmişti. Goldman Sachs, enflasyonist baskının tekrar artması halinde faiz indiriminin gecikebileceğini belirtiyor. Citibank, TCMB’nin kasıma kadar bekleyeceğini; Morgan Stanley ise ilk indirimin 2025’te gelebileceğini öngörüyor.