Fenomen Kadir Ezildi düğünüyle gündem oldu: Ünlü ismin taktığı takı ise dudak uçuklattı

Temizlik takıntısıyla tanınan sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, uzun süredir birlikte olduğu Gamze Türkmen ile hayatını birleştirdi. Göz kamaştıran düğünde, fenomen Ümran Avcu’nun Ezildi’ye taktığı takı ise davetlileri şaşkına çevirdi.

Temizlik hassasiyetiyle tanınan ve “Temizlik Avcıları” ile “En Hamarat Benim” programlarının sunuculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile hayatını birleştirdi.

Geçtiğimiz aylarda Erzurum ve İstanbul’da iki ayrı nişan töreni düzenleyen Ezildi, gösterişli organizasyonlarla sosyal medyada gündem olmuştu. Nişan süreci için yaklaşık 500 bin TL harcadığını açıklayan Ezildi, bu açıklamasıyla da dikkat çekmişti.

Düğün gecesi ise adeta bir şölene dönüştü. Ezildi ve Türkmen’in karşılıklı oynadığı anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, davetliler de gece boyunca doyasıya eğlendi.

ÜNLÜ FENOMEN ÜMRAN AVCU TAM ALTIN TAKTI

Gecede sahne alan sanatçılar arasında Nadide Sultan ve Karadeniz müziğinin ünlü isimlerinden Nurettin Bay yer aldı.

Düğünün ardından takı merakı da karşılıksız kalmadı. Kadir Ezildi, düğünde kendisine takılan takıları tek tek gösterdi. Özellikle fenomen Ümran Avcu’nun Ezildi’ye tam altın takması dikkat çekti.

Avcu’nun takı sırasında “Büyük altın taktım” sözleri, sosyal medyada gündem oldu.