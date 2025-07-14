Eşref Rüya’ya telif davası! Senaryosu Dehşet Bey filminden mi alındı?

Yazar Murat Menteş, Eşref Rüya dizisinin kendi eserinden izinsiz unsurlar taşıdığı iddiasıyla yargıya başvurdu. Menteş, dizide ‘Dehşet Bey’ adlı projesinden alıntılar yapıldığını öne sürerek başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un oynadığı Eşref Rüya dizisine dava açtı.

Prodüksiyon kalitesi ve oyuncu performansları ile dikkat çeken, hem sosyal medyada izleyicilerden olumlu yorumlar alan hem de reyting sonuçlarında zirveyi zorlayan Eşref Rüya, şaşırtan bir haberle gündeme geldi.

MURAT MENTEŞ’TEN EŞREF RÜYA’YA ‘ÇALINTI’ DAVASI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Murat Menteş, senaryosu Ethem Özışık tarafından yazılan ve TIMS&B Productions imzasıyla Kanal D’de ekrana taşınan Eşref Rüya dizisi hakkında İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, telif hakkı ihlali ve intihal iddiasıyla dava açtı.

Murat Menteş

12 Temmuz 2025’te yapılan açıklamada, Eşref Rüya dizisinin, Murat Menteş’in “Dehşet Bey” adlı senaryo çalışmasından izinsiz biçimde yararlanılarak oluşturulduğu öne sürüldü. Bu sebeple Menteş’in, yapım şirketi Tims&B ve senarist Ethem Özışık hakkında telif ve intihal davası açtığı bildirildi.

Yazar Murat Menteş'in sosyal medyadan paylaştığı ve avukatlarının imzasının taşıyan açıklamanın bir kısmı şu şekilde: