İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki tekrardan ayrıldılar! Çareyi hesabı kapatmakta buldu

Oyuncu İsmail Hacıoğlu 2016 yılında Duygu Kumarki evlenmiş 2020 yılında ise boşanmışlardı. Çift geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha tanımıştı. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü ve bir kez daha ayrıldıklarını duyurdular. Kumarki, Hacıoğlu'nun soyadını sosyal medya hesabından silemeyince hesabını kapatma kararı aldı.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu “Bir İstanbul Masalı”, “Mahkum”, “Taçsız Prenses”, Ayla, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi projelerde yer aldı. Son olarak “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde rol alan İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kumarki ile nikah masasına oturmuş ve çiftin Yemin adında bir kızları olmuştu.

İkili, 2020 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Eski eşler İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki geçtiğimiz aylarda tekrardan barışmıştı. İlişkilerine bir şans daha tanıyan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki tekrardan ayrıldı.

Duygu Kaya Kumarki, İsmail Hacıoğlu ile birlikteliklerini sonlandırdıklarını "Eski eşim İsmail Hacıoğlu ile yeniden ortak bir hayat sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız. Ebeveyn olarak kızımızla aktivitelerimizde bizi yan yana göreceğinizi belirtmek isteriz" sözleriyle duyurdu.

Kumarki, Instagram hesabından "Hacıoğlu" soyadını kaldırmak istedi ancak soyadını bir türlü silemediğini belirten Kumarki, hesabını kapatacağını açıkladı.

Kumarki "Arkadaşlar tüm yöntemleri denedim, hesabım onaylı olduğu için isim değişikliği yapamadım" diyerek yeni bir hesap açacağını duyurdu.