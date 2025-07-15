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Tekirdağ'da yangın ormana sıçradı, helikopterler harekete geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tekirdağ, Şarköy, Yangın, Orman Yangını, Helikopter, İtfaiye, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarlada başlayan ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Tekirdağ'da yangın ormana sıçradı, helikopterler harekete geçti - 1. Resim

Tekirdağ'da yangın ormana sıçradı, helikopterler harekete geçti - 2. Resim

Tekirdağ'da yangın ormana sıçradı! Helikopterler harekete geçti - 1. Resim

Tekirdağ'da yangın ormana sıçradı! Helikopterler harekete geçti - 2. Resim

Tekirdağ'da yangın ormana sıçradı! Helikopterler harekete geçti - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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