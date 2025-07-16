Şarköy'deki orman yangını Çanakkale'ye sıçradı! Hayvanlar tarlalarda bekletiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Temmuz 2025 16:57 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 16:59 - Güncelleme:

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Tekirdağ Şarköy'de dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sınırlarına sıçrayan orman yangınında; hayvan damları ve çiftlikleri olan köylüler, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları yangından korumak için harekete geçti. Alevlerin yükseldiği bölgede hayvanlar, tarlaların ortasında bekletiliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Kocaali mevkiinde 15 Temmuz'da çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle gece saatlerinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. Sabahın erken saatlerinde durgunlaşan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden parladı. Köylüler, büyüyen yangın sebebiyle Tekirdağ-Çanakkale sınırında bulunan hayvan damları ve hayvan çiftliklerindeki küçükbaş ve büyükbaş hayvanları korumak için tarlaların ortasında bekletiyor. Öte yandan çiftçiler, orman yangınından tarlaların da zarar görmemesi amacıyla traktörlerle set oluşturuyor. İlgili Haber Çanakkale'de yangın giderek büyüyor! 659 yıllık tarihi mezarlar zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş