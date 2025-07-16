Şarköy ve Ayvacık'taki yangında son durum... Alevler yerleşim yerlerinde

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün öğleden sonra başlayan yangınlara müdahale sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Öte yandan Ayvacık Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangın için çalışmalar da sürüyor.

Canlı Anlatım Özeti HER YER KÜLE DÖNDÜ

AYVACIK ALEV ALEV

ŞARKÖY'DEKİ YANGIN 18. SAATİNDE

16.07.2025 08:25

HER YER KÜLE DÖNDÜ

Çanakkale'de 4 köyün tahliye edildiği orman yangını bölgesi dron ile görüntülendi.

16.07.2025 07:40

AYVACIK ALEV ALEV

Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter yangını söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı.

Alevlerin etkisini yitirdiği gözlenen sahada, kuvvetli rüzgarın etkisi ise devam ediyor.

Bu arada, valilikçe tedbir amaçlı Naldöken, Tuzla, Çamköy ve Taşağıl köyleri tahliye edilirken, riskin sona ermesinin ardından köy sakinleri evlerine geri döndü.

Öte yandan, yangından etkilenen ve içinde jeotermal santral ile tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyü dron ile havadan görüntülendi.

16.07.2025 07:30

ŞARKÖY'DEKİ YANGIN 18. SAATİNDE

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadelede yaklaşık 18'inci saat geride kaldı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale sınırını geçen yangına havanın aydınlanmasıyla yeniden hava müdahalesi başladı.

Karadan 100'e yakın arazöz ve yaklaşık 400 personelin yanı sıra 21 hava aracıyla mücadele sürüyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

Yangın nedeniyle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali tedbir amaçlı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Vali Soytürk, yangının elektrik teline bir kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırdıklarını ifade etmişti.

Yer: Tekirdağ, Çanakkale