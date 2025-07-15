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Çanakkale'de yangın giderek büyüyor! 659 yıllık tarihi mezarlar zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çanakkale&#039;de yangın giderek büyüyor! 659 yıllık tarihi mezarlar zarar gördü
Çanakkale, Yangın, Orman Yangını, Ayvacık, Türkiye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınında Osmanlı Padişahı 1. Murat tarafından yaptırılan 659 yıllık Murad Hüdavendigar Camisi'nin bahçesindeki tarihi mezarlar zarar gördü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınında Tuzla köyünde bulunan çok sayıda dam, bahçe, ağıl, tarım aletleri ve boş binalar yandı. Yangında, 659 yıllık Murad Hüdavendigar Camii bahçesindeki tarihi mezarlar zarar gördü.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte karadan 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile yoğun şekilde müdahale sürüyor.

Çanakkale'de yangın giderek büyüyor! 659 yıllık tarihi mezarlar zarar gördü - 1. Resim

659 YILLIK TARİHİ MEZARLAR ZARAR GÖRDÜ

Tuzla köyündeki birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, traktör ve tarım arazileri zarar gördü.

Çanakkale'de yangın giderek büyüyor! 659 yıllık tarihi mezarlar zarar gördü - 2. Resim

Tuzla köyünde bulunan 1. Murat tarafından yaptırılan restorasyon aşamasındaki 659 yıllık Murad Hüdavendigar Camisi'nin bahçesinde bulanan tarihi mezarlar alevlerden zarar gördü. 

Çanakkale'de yangın giderek büyüyor! 659 yıllık tarihi mezarlar zarar gördü - 3. Resim

Çanakkale'de yangın giderek büyüyor! 659 yıllık tarihi mezarlar zarar gördü - 4. Resim

Çanakkale'de yangın giderek büyüyor! 659 yıllık tarihi mezarlar zarar gördü - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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