Çanakkale'de yangın giderek büyüyor! 659 yıllık tarihi mezarlar zarar gördü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınında Osmanlı Padişahı 1. Murat tarafından yaptırılan 659 yıllık Murad Hüdavendigar Camisi'nin bahçesindeki tarihi mezarlar zarar gördü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınında Tuzla köyünde bulunan çok sayıda dam, bahçe, ağıl, tarım aletleri ve boş binalar yandı. Yangında, 659 yıllık Murad Hüdavendigar Camii bahçesindeki tarihi mezarlar zarar gördü.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte karadan 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile yoğun şekilde müdahale sürüyor.
659 YILLIK TARİHİ MEZARLAR ZARAR GÖRDÜ
Tuzla köyündeki birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, traktör ve tarım arazileri zarar gördü.
Tuzla köyünde bulunan 1. Murat tarafından yaptırılan restorasyon aşamasındaki 659 yıllık Murad Hüdavendigar Camisi'nin bahçesinde bulanan tarihi mezarlar alevlerden zarar gördü.