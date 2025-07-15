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Yangın ilçe merkezine ulaştı, mahalleler boşaltıldı! Ekipler zamana karşı yarışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangın ilçe merkezine ulaştı, mahalleler boşaltıldı! Ekipler zamana karşı yarışıyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek evlere ve tarım arazilerine sıçradı, 2 mahalle tahliye edildi. Yangına müdahale, havadan ve karadan sürüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Kaytandere Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ormanlık alandan çevredeki tarım arazilerine ve ardından Şenköy Mahallesi'ne ulaştı.

Yangına uçaklar ve helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye aracıyla müdahale ediliyor. Orman İşletme ve AFAD ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden de destek ekipler bölgeye sevk edildi.

2 MAHALLE BOŞALTILDI

Alevlerin bazı evlere sıçraması üzerine 2 mahalle tamamen boşaltıldı. Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgelere taşımaya çalışırken, bazı çiftliklerde panik yaşandı.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun bir mücadele sürerken, ekipler yangının daha fazla yerleşim yerine yayılmaması için büyük çaba harcıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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