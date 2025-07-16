Tekirdağ'daki anız yangınında yüzlerce arı kovanı kül oldu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangınında 400 arı kovanı yandı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dün Canhıdır Mahallesi kırsalında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, çevredeki alanlara da sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti ve yangın yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.
400 ARI KOVANI YANDI
Yangın sonrası yapılan incelemelerde, bölgede arıcılık yapan Fahrettin Yılmaz'a ait 400 arı kovanının tamamen yandığı ve kovanlardaki binlerce arının telef olduğu tespit edildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir