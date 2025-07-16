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Tekirdağ'daki anız yangınında yüzlerce arı kovanı kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tekirdağ&#039;daki anız yangınında yüzlerce arı kovanı kül oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangınında 400 arı kovanı yandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dün Canhıdır Mahallesi kırsalında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, çevredeki alanlara da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti ve yangın yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.

400 ARI KOVANI YANDI

Yangın sonrası yapılan incelemelerde, bölgede arıcılık yapan Fahrettin Yılmaz'a ait 400 arı kovanının tamamen yandığı ve kovanlardaki binlerce arının telef olduğu tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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