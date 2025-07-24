Gözler Merkez Bankası'nın faiz indiriminde! İşte piyasaların beklediği oran

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda indirim beklentisi öne çıkıyor. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği faiz kararını bugün açıklayacak.

Para Politikası Kurulu (Kurul), haziran ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46’da sabit tutarken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit tutmuştu.

PİYASALARDA YÜZDE 43,5 SENARYOSU

Piyasalarda politika faizinde indirim beklentisi hâkim. Yapılacak ilk indirim, yalnızca kısa vadeli beklentileri değil, aynı zamanda ikinci yarıdaki para politikasının yönünü de belirleyecek.