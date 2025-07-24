MÜSİAD Burhan Başkanı Özdemir: Sıkı para politikası sihirli değnek değil!

“Enflasyonu düşürürken ‘başka hangi alanları tahrip ediyoruz’ diye düşünmüyoruz” diyen MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, sıkı para politikasının tek başına sihirli değnek olmadığını söyledi. Özdemir, Merkez Bankasından 350-400 baz puan faiz indirimi beklediklerini ancak stopaj kararının bu beklentiyi sönümlediğini vurguladı.

ÖNDER ÇELİK - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye’nin yeni yüzyılında adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sunmak maksadıyla hazırladığı ‘Değer Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi’ni ve uygulama eylem planlarını kamuoyuyla paylaştı. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda yeni bir sayfanın aralandığını belirterek, “Kalkınma yalnızca ekonomik göstergelerle değil, toplumsal adalet, üretkenlik, etik değerler ve kurumsal kapasiteyle birlikte inşa edilmelidir. MÜSİAD olarak, 14.000’i aşkın üyemiz, 60.000’in üzerindeki işletmemiz ve yaklaşık 3 milyonluk istihdam gücümüzle bu sürecin taşıyıcı kolonu olmaya kararlıyız” dedi.

7 STRATEJİK ADIM

MÜSİAD’ın vizyon belgesi, yedi ana stratejik alan üzerine inşa edildi. İlk olarak adil, sürdürülebilir ve istihdam dostu bir kalkınma yaklaşımıyla hem bölgesel farklılıkların azaltılması hem de üretim ve verimlilik odaklı yeni bir kalkınma zemini oluşturulması amaçlanıyor. İkinci stratejik öncelik, sosyal uyumu güçlendirecek ve gelir–servet eşitsizliğini azaltacak istihdam odaklı programların geliştirilmesi. Üçüncü alan, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine odaklanıyor. Bir diğer temel strateji ise finansal kapsayıcılığı artırmaya dönük olarak alternatif finansman modellerinin geliştirilmesi. Beşinci başlık, üyelerin ticaret kapasitesinin güçlendirilmesini kapsıyor. Altıncı eksende, ‘erdemli hayat’ ilkesi doğrultusunda MÜSİAD’ın değerlerinin ekonomik ve sosyal hayatta daha görünür ve yönlendirici hâle gelmesi hedefleniyor. Son olarak, bu stratejilerin işlerlik kazanması için güçlü bir MÜSİAD kurumsal altyapısı gerektiği vurgulanıyor.

EĞİTİMDE GÜNCELLEME LAZIM

MÜSİAD; 25,8 milyon öğrencinin bulunduğu Türkiye’de eğitimin verimlilik, üretim ve istihdam ile doğrudan ilişkilendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Özdemir’e göre, kalkınmanın sadece sermaye ve teknolojiyle değil, insan kaynağının niteliğiyle de doğrudan ilişkili olduğunu artık görmezden gelmek mümkün değil. Özdemir, “Mevcut eğitim yapısında ciddi bir güncelleme ihtiyacı var. Sınıf geçme sistemlerinden müfredat içeriğine, öğretmen niteliğinden yönlendirme rehberliğine kadar pek çok başlıkta reform kaçınılmaz. Eğitimi bilgi yüklemeye değil; beceri, girişimcilik, üretim ve ahlak temelli yaşam yetkinlikleri kazandırmaya odaklamalıyız” diye konuştu. Vizyon belgesinde özel bir yer ayrılan başlıklardan biri de ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi oldu. Burhan Özdemir, bu konuyu sadece güvenlik perspektifiyle değil, kalkınma ve toplumsal barışın teminatı olarak gördüklerini kaydetti.

ADİL VERGİ REKORMU ÇAĞRISI