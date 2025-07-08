MÜSİAD'dan çok konuşulacak çıkış: Dolar en az 45 lira olmalı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir'den dolar ve faize ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Doların yıl sonunda 45 liranın altında olmaması gerektiğini belirten Özdemir, faiz indiriminin temmuzda başlaması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e'de Makro Gündem programında faiz ve kur gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"KUR BİRAZ DAHA SERBEST BIRAKILMALI"

40 lira olan doların ihracatçı açısından istenen yerde olmadığını belirten Özdemir, kurun biraz daha yükselmesini istediklerini söyledi. Yıl sonu dolar beklentisi için konuşan Özdemir, "Biz kurun biraz daha serbest bırakılması tarafındayız, biraz daha artış göstermesi gerektiğini düşünüyoruz, reel politika faizine oranla dolara bakıldığında. Beklentiler 43-45 arasında gerçekleşeceği yönünde. Ama biz ihracatçı açısından 45'in altı olmaması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

"SADECE İHRACATÇIYI ETKİLEMİYOR"

Özdemir sözlerine şöyle devam etti: "Ülke içerisinde ithalat miktar endeksinde artışa baktığınızda bu sadece ihracatçıyı etkileyen unsur olmaktan çıktı. Aslında ülke içinde üretim yapıp burada satan işletmeciler için de önemli bir nokta."

"FAİZ İNDİRİMİ EYLÜLE KALIRSA GEÇ OLUR"

Faiz idirimi konusunda da konuşan Özdemir, "Temmuzda 350-400 baz puan faiz indiriminin doğru olacağını düşünüyoruz. Faiz indirimi temmuzda değil eylülde gerçekleşirse çok geç olur" ifadelerini kullandı.